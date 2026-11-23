Jensen Huang havia sido forçado a demitir-se da liderança da Nvidia após ter sido revelada a relação extraconjugal com Alice Huang, responsável pela empresa Megaspeed, cliente da fabricante norte-americana no Sudeste Asiático, suspeita de ter desviado semicondutores para venda à China.

As autoridades norte-americanas estão a investigar o alegado envolvimento de Alice Huang e Kang Wei numa rede de empresas, incluindo a Megaspeed, que terá contornado as restrições dos Estados Unidos à exportação de tecnologia avançada.

Segundo os serviços de informações norte-americanos, ambos participaram na rede empresarial, existindo registos de envios de semicondutores que apontam para o seu envolvimento no esquema.

O caso provocou uma crise na liderança da Nvidia, uma das principais empresas mundiais de semicondutores utilizados no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

Depois de ter defendido na semana passada que a Nvidia deveria escolher um novo presidente executivo fora da empresa, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou no fim de semana que já não se oporia ao regresso de Jensen Huang.

Na semana passada, também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou publicamente o desejo de ver Jensen Huang regressar à liderança da Nvidia.