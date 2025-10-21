"Sonho de produzir grandes vinhos" leva Sandra Tavares da Silva a vencer o prémio BPI Empresária

Sandra Tavares da Silva, fundadora da Wine & Soul, recebeu o prémio BPI Empresária 2025. A enóloga foi destacada pelo Financial Times como uma das melhores profissionais na área e está ligada à produção alguns dos vinhos portugueses mais premiados. Vive no Douro desde 1999 e foi ali que fundou a Wine & Soul, em 2001, juntamente com o marido. A empresa dedica-se à produção de vinhos e conta com um volume de faturação na ordem de 2,7 milhões de euros. Para este valor, muito contribuem as exportações, que têm um peso de 80% na produção total e permitem vender para mais de 35 países.De resto, o negócio destaca-se por empregar maioritariamente população residente e pela colaboração com iniciativas sociais que apoiam crianças e jovens da região.Com o passar dos anos, Sandra acumulou uma série de distinções, entre as quais o título de Enóloga do Ano. Assim sendo, afirmou-se como figura de grande relevo no setor vitivinícola nacional.Prémio insere-se na parceria com uma rede de mulheres líderes, à escala internacionalEm comunicado, o BPI salienta que, com esta distinção, quer destacar o trajeto de líderes femininas no erguer de empresas de sucesso, com traços de inovação, resiliência e impacto na sociedade. Um objetivo que resulta da colaboração entre o Caixabank (acionista a 100% do BPI) e a International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC). Esta última é uma rede internacional que liga mulheres empresárias de sucesso em vários setores de atividade..Sandra Tavares da Silva - Uma das melhores enólogas do mundo segundo o Financial Times