"Sonho de produzir grandes vinhos" leva Sandra Tavares da Silva a vencer o prémio BPI Empresária

A enóloga portuguesa fundou a Wine & Soul, que produz vinhos no Douro e fatura 2,7 milhões de euros, com grande peso das exportações.
Sandra Tavares da Silva é enóloga de profissão e fundou a Wine & Soul, juntamente com o marido.
Sandra Tavares da Silva, fundadora da Wine & Soul, recebeu o prémio BPI Empresária 2025.

A enóloga foi destacada pelo Financial Times como uma das melhores profissionais na área e está ligada à produção alguns dos vinhos portugueses mais premiados.

Vive no Douro desde 1999 e foi ali que fundou a Wine & Soul, em 2001, juntamente com o marido. A empresa dedica-se à produção de vinhos e conta com um volume de faturação na ordem de 2,7 milhões de euros. Para este valor, muito contribuem as exportações, que têm um peso de 80% na produção total e permitem vender para mais de 35 países.

De resto, o negócio destaca-se por empregar maioritariamente população residente e pela colaboração com iniciativas sociais que apoiam crianças e jovens da região.

Com o passar dos anos, Sandra acumulou uma série de distinções, entre as quais o título de Enóloga do Ano. Assim sendo, afirmou-se como figura de grande relevo no setor vitivinícola nacional.

Prémio insere-se na parceria com uma rede de mulheres líderes, à escala internacional

Em comunicado, o BPI salienta que, com esta distinção, quer destacar o trajeto de líderes femininas no erguer de empresas de sucesso, com traços de inovação, resiliência e impacto na sociedade.

Um objetivo que resulta da colaboração entre o Caixabank (acionista a 100% do BPI) e a International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC). Esta última é uma rede internacional que liga mulheres empresárias de sucesso em vários setores de atividade.

