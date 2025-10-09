OE2026: CTP salienta necessidade de reformas e investimentos

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), reconheceu o alívio fiscal para contribuintes e empresas, mas alertou que "dá uma estreita margem de manobra ao Governo para levar a cabo alguns investimentos necessários". A CTP realça a importância de priorizar a reforma administrativa no Orçamento do Estado, considerando-a fundamental para modernizar o Estado e reduzir custos para as empresas, aumentando assim a sua produtividade.A confederação espera que o orçamento inclua um aumento das verbas para a promoção turística, além de investimentos para o novo aeroporto da região de Lisboa e para a modernização da ferrovia. “É necessário medir o impacto que os aumentos das verbas para a Defesa vão ter em termos orçamentais”, destaca a CTP, questionando as possíveis consequências desses aumentos em outros investimentos estratégicos.O Governo entregou a proposta de Orçamento do Estado para 2026 no parlamento, prevendo um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2% para este ano e 2,3% para 2026, com excedentes orçamentais de 0,3% em 2025 e 0,1% em 2026. A proposta será discutida entre 27 e 28 de outubro, com a votação final marcada para 27 de novembro..OE2026: AEP critica falta de medidas para impulsionar economia e atrair investimento\n\n