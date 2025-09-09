Oferta pública de venda de 5% da Medway a trabalhadores arranca na 4.ª feira

A Oferta Pública de Venda (OPV) de 5% do capital social da Medway (antiga CP Carga), reservada a trabalhadores, decorre entre quarta-feira e 07 de outubro, com o preço de 0,068 euros por ação, informou hoje a empresa.De acordo com um documento informativo enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), podem adquirir ações os trabalhadores atualmente ao serviço da Medway e que tenham vínculo laboral com a empresa há mais de três anos.A liquidação da operação – cuja coordenação, preparação, lançamento e execução da estará a cargo do Banco de Investimento Global (BiG) – está prevista para 14 de outubro.