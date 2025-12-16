Oito minutos para dar match. Aplicação de encontros portuguesa prepara-se para chegar ao Reino Unido

Foi sob o mote "Meet people, not profiles [conhece pessoas, não perfis]" que nasceu a Eight (Oito, em inglês). Uma aplicação portuguesa de encontros cujos responsáveis acreditam que oito minutos num "bar digital" é o modelo ideal para duas pessoas avaliarem a ligação que existe entre ambas e, eventualmente, marcarem um encontro na vida real.Quem o garante é Miguel Moreira da Cruz, CEO da Eight Dating, uma aplicação de encontros muito diferente das restantes que existem no mercado. Em declarações ao Diário de Notícias e Dinheiro Vivo, explica que vê na Eight algo que é "simples mas revolucionário", a vários níveis.Ao invés do habitual modelo de fotografias (que permite perfis falsos, mas já lá vamos), quem se inscreve terá que gravar um vídeo de 30 segundos, cujo propósito é causar "uma primeira impressão", essencialmente. Este "é revisto pela nossa equipa e são sempre humanos a rever, nunca Inteligência Artificial", reitera o responsável. A modalidade permite "mantermos a segurança e a privacidade dos nossos utilizadores", já que conteúdo que não seja autêntico será eliminado. Em simultâneo, só possível gravar o vídeo através da própria app, ou seja, não existe a possibilidade de fazer upload.Isto porque, como explica Miguel Moreira da Cruz, "no mundo de dating, pode ser perigoso conhecer alguém online", já que noutras aplicações "não há barreira" ao uso de fotografias de terceiros para a criação de perfis falsos. Assim sendo, há casos de pessoas que falaram com alguém por mensagens "durante semanas" e, ainda assim, têm receio de conhecer a pessoa fora do ecrã. Quando um utilizador vê o vídeo de outra pessoa, tem três opções: "dizer que não", deixando de ver aquela pessoa no feed, "enviar um sorriso", caso tenha interesse, ou passar à próxima pessoa. Mas há mais fatores em que a Eight difere do mercado habitual. É que dar match só possível entre as 8h e as 9 horas da noite, e é exclusivo a pessoas que estejam online no momento. É precisamente neste horário que os utilizadores se cruzam (no meio digital). Então e se houver interesse de ambos os lados?Caso duas pessoas enviem um sorriso uma à outra, entram numa videochamada, para que se conheçam melhor. Esta tem o tempo máximo de oito minutos, mas permite a qualquer um dos intervenientes terminá-la mais cedo. Um modelo que substitui as fotografias e mensagens, habituais neste tipo de aplicações, por algo mais que permite "recriar aquilo que acontece na vida real: duas pessoas veem-se num bar ou evento, sorriem, falam, sentem a química e decidem se há uma conexão", explica."Estavamos cansados da superficialidade de aplicações com perfis falsos, ghosting (ignorar as mensagens de alguém), conversas que não levam a lado nenhum. Queríamos criar algo diferente e nasceu a Eight, que aposta muito mais em ser genuíno, na autenticidade e encontros em vídeo, em tempo real", diz o CEO.Do venture capital para o Reino UnidoNo mundo digital como no mundo físico, nenhuma empresa funciona sem financiamento. Por isso, a Eight lançou uma ronda de investimento na ordem de 155 mil euros, com a dinamarquesa Medley Capital, cujo negócio está centrado no Venture Capital (capital de risco).Em curso está a segunda ronda de investimento, que vai durar até ao final de 2025. Com esta, os responsáveis procuram atrair 125 mil euros, com o valor mínimo de entrada estabelecido em 10 mil euros. Para tal, a Eight não conta apenas com Venture Capital, como também com fundos de investimento e ainda angel investors, ou seja, investidores em nome pessoal. O objetivo passa por selecionar "pessoas que acreditem no projeto, que tenham uma boa rede de contactos e que nos possam aconselhar", aponta o líder da empresa.Ora, para o período entre o natal e o início de 2026, a Eight tem planeada a expansão para um mercado estrangeiro, pela primeira vez. A empresa prepara-se para entrar no Reino Unido. Para tornar isto possível, conta com o britânico Ross Williams, que se juntou à equipa recentemente e desempenha a função de chairman, depois de liderar a britânica White Label Dating. Miguel tem ainda o apoio do fundador da Thursday Dating, uma aplicação que "tem muito sucesso e é super conhecida", no Reino Unido.Feedback como a fonte de melhoria do produtoPelo menos por enquanto, a Eight mantém-se como aplicação totalmente gratuita. Isto porque "queremos que o produto esteja numa posição em que seja o público a pedir para pagar", de forma a que sejam introduzidas determinadas funcionalidades, por exemplo.Assim, de acordo com o CEO, o feedback dos utilizadores será o ponto de partida para melhorias no próprio funcionamento e, neste sentido, "estamos a ser mais reativos do que proativos", perante os contributos que o próprio diz que a empresa está a receber..4 truques para ter sucesso num blind date