Olivier mira os 50 restaurantes para levar Portugal às bocas do mundo

Mas, dúvidas restem, Olivier da Costa antecipa novas parcerias, outros investimentos no Algarve, mais internacionalizações do Yakuza, a forte pretensão de entrar no Médio Oriente, os vários pedidos mundiais para o XXL e o estudo de novas aberturas em Portugal, por meio de outros conceitos, nomeadamente um rodízio e um italiano. E porque o progresso se faz também de pessoas, o grupo, que conta com cerca de 500 trabalhadores - já depois de recrutar os quase 200 que anunciou precisar no início do ano - vai contratar mais, especialmente para acompanhar o crescimento da operação no exterior.