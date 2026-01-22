OPA da Toyota de 29 mil milhões sobre Toyota Industries recusada por investidor

O fundo ativista Elliott Management instou os acionistas da Toyota Industries a recusarem a oferta de aquisição da sua matriz, Toyota Motor, avaliada em 5,4 biliões de ienes (cerca de 29,5 mil milhões de euros), por considerar o montante manifestamente insuficiente.A Toyota Motor aumentou recentemente a proposta para 18.800 ienes por ação (102,5 euros aproximadamente), um acréscimo de 15% face à primeira oferta, justificando a operação como forma de simplificar a complexa teia de participações do grupo. A empresa detém direta e indiretamente cerca de 43% da Toyota Industries, entidade histórica que produz motores, empilhadores e componentes.O fundo Elliott, com uma participação superior a 5% na Toyota Industries, declara que não venderá e que o preço oferecido continua a subavaliar a subsidiária. O fundo aponta um valor patrimonial intrínseco de 26.134 ienes por ação (142,5 euros aproximadamente) — quase 40% acima da oferta revista— e apelou aos restantes acionistas para rejeitarem a operação.O investidor ativista alerta que a aprovação da oferta seria um revés para as práticas de governação corporativa e para os direitos dos minoritários no Japão. O fundo propõe medidas de consolidação e simplificação acionista que, segundo as suas estimativas, poderiam valorizar a ação para mais de 40.000 ienes (218 euros) até 2028. .Toyota anuncia investimento de dez mil milhões de dólares nos EUA em cinco anos\n