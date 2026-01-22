DN DN Brasil Men's Health Women's Health
OPA da Toyota de 29 mil milhões sobre Toyota Industries recusada por investidor

Proposta de aquisição foi melhorada para 5,4 biliões de ienes (cerca de 29,5 mil milhões de euros), mas fundo ativista Elliott Management instou os acionistas da Toyota Industries a recusarem a oferta
O fundo ativista Elliott Management instou os acionistas da Toyota Industries a recusarem a oferta de aquisição da sua matriz, Toyota Motor, avaliada em 5,4 biliões de ienes (cerca de 29,5 mil milhões de euros), por considerar o montante manifestamente insuficiente.

A Toyota Motor aumentou recentemente a proposta para 18.800 ienes por ação (102,5 euros aproximadamente), um acréscimo de 15% face à primeira oferta, justificando a operação como forma de simplificar a complexa teia de participações do grupo. A empresa detém direta e indiretamente cerca de 43% da Toyota Industries, entidade histórica que produz motores, empilhadores e componentes.

O fundo Elliott, com uma participação superior a 5% na Toyota Industries, declara que não venderá e que o preço oferecido continua a subavaliar a subsidiária. O fundo aponta um valor patrimonial intrínseco de 26.134 ienes por ação (142,5 euros aproximadamente) — quase 40% acima da oferta revista— e apelou aos restantes acionistas para rejeitarem a operação.

O investidor ativista alerta que a aprovação da oferta seria um revés para as práticas de governação corporativa e para os direitos dos minoritários no Japão. O fundo propõe medidas de consolidação e simplificação acionista que, segundo as suas estimativas, poderiam valorizar a ação para mais de 40.000 ienes (218 euros) até 2028.

