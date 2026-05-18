OPA da Visabeira à Martifer arranca com contrapartida de 2,057 euros por ação

A Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela Visabeira à Martifer arranca esta segunda-feira, 18, prolongando-se até 03 de junho, com uma contrapartida de 2,057 euros por ação.

Na sexta-feira, o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou registar a oferta pública geral e obrigatória de aquisição da Visabeira sobre 14.412.198 ações da Martifer.

De acordo com o prospeto divulgado na CMVM, a contrapartida oferecida é de 2,057 euros por ação, correspondente ao preço médio ponderado das ações apurado em mercado regulamentado nos seis meses imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio preliminar.

"Os valores mobiliários objeto da Oferta são 14.412.198 ações representativas de 14,41% do capital social", lê-se no prospeto, sendo que o período da oferta decorrerá entre as 08:30 de hoje e as 15:30 de 03 de junho, podendo as respetivas ordens de venda ser recebidas até ao termo deste prazo.

Em 27 de abril deste ano, a Visabeira comprou 18 milhões de ações da Martifer, representativas de 18% do capital da empresa, à I’M - SGPS, à Black and Blue Investimentos (BB), a Carlos Martins e Elisabete Farreca.

Tendo em conta esta operação, no âmbito do acordo acionista na Martifer, estabelecido no contexto da OPA lançada pela Visabeira sobre a empresa, a I’M conta com uma participação de 25,09%, a Mota-Engil de 37,50% e a Visabeira de 23%.

Em 06 de agosto de 2025, a Visabeira Indústria SGPS lançou uma oferta pública geral e obrigatória de aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Martifer - SGPS.

No anúncio preliminar desta oferta, a Visabeira explicou que a oferta é geral e obrigatória em consequência de a oferente ter celebrado um acordo de acionistas com a I'M - SGPS e a Mota-Engil, SGPS em relação aos termos e condições que deverão regular as respetivas relações enquanto acionistas da Sociedade visada.