OpenAI avança com pedido de entrada em bolsa nos EUA sem data definida

A OpenAI anunciou esta terça-feira, 9, ter submetido de forma confidencial um pedido de registo S‑1 junto da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, um passo formal que a coloca na rota de uma possível oferta pública de venda (OPV).

A empresa não definiu, contudo, uma data para a operação, sublinhando que a apresentação do S‑1 lhe confere a opção de abrir o capital no momento que for considerado mais adequado.

No comunicado, a administração explica que há vantagens em permanecer como empresa privada para concretizar determinados projetos de curto prazo, mas ressalva também que a decisão sobre o calendário envolve “um conjunto complexo de considerações”.

Em consequência, a submissão confidencial funciona sobretudo como uma ferramenta estratégica: permite preparar uma eventual entrada em bolsa sem comprometer obrigações de divulgação imediata.

O passo dado pela empresa de Altman surge num contexto em que várias empresas de inteligência artificial se prepararam recentemente para aceder aos mercados de capitais.

A OpenAI, liderada por Sam Altman, detém uma avaliação privada superior a 850 milhões de dólares — abaixo de alguns rivais privados como a Anthropic e a SpaceX — e terá o apoio de bancos como o Goldman Sachs e o Morgan Stanley nos preparativos para a operação, ainda que a própria empresa não tenha divulgado um cronograma oficial.

Desde o lançamento do ChatGPT, em 2022, a OpenAI registou um crescimento acelerado: o assistente soma mais de 900 milhões de utilizadores ativos por semana, o que tem levado a empresa a aumentar a sua capacidade de processamento e a explorar formas de transformar o produto numa ferramenta de alta produtividade para empresas e utilizadores.

Apesar desse crescimento de utilização e do forte interesse dos investidores pelo sector — alimentado por players como Nvidia, Microsoft, Alphabet e Amazon — as principais empresas de IA continuam a apresentar prejuízos, alimentando dúvidas sobre a sustentabilidade do modelo de negócio e riscos de sobrevalorização.

Paralelamente, em maio a OpenAI e o seu CEO obtiveram uma vitória judicial contra alegações apresentadas por Elon Musk, depois de tribunais norte‑americanos terem rejeitado um processo que acusava a empresa de priorizar lucro em detrimento do interesse público.

Esse desfecho, como outros desenvolvimentos legais e financeiros, será observável pelos mercados à medida que a empresa progride no seu percurso para uma eventual OPV.