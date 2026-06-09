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OpenAI avança com pedido de entrada em bolsa nos EUA sem data definida

O passo dado pela empresa de Sam Altman surge num contexto em que várias empresas de inteligência artificial se prepararam recentemente para aceder aos mercados de capitais.
Sam Altman, CEO da OpenAI
Sam Altman, CEO da OpenAIEPA/FRANCK ROBICHON
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A OpenAI anunciou esta terça-feira, 9, ter submetido de forma confidencial um pedido de registo S‑1 junto da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, um passo formal que a coloca na rota de uma possível oferta pública de venda (OPV).

A empresa não definiu, contudo, uma data para a operação, sublinhando que a apresentação do S‑1 lhe confere a opção de abrir o capital no momento que for considerado mais adequado.

No comunicado, a administração explica que há vantagens em permanecer como empresa privada para concretizar determinados projetos de curto prazo, mas ressalva também que a decisão sobre o calendário envolve “um conjunto complexo de considerações”.

Em consequência, a submissão confidencial funciona sobretudo como uma ferramenta estratégica: permite preparar uma eventual entrada em bolsa sem comprometer obrigações de divulgação imediata.

O passo dado pela empresa de Altman surge num contexto em que várias empresas de inteligência artificial se prepararam recentemente para aceder aos mercados de capitais.

A OpenAI, liderada por Sam Altman, detém uma avaliação privada superior a 850 milhões de dólares — abaixo de alguns rivais privados como a Anthropic e a SpaceX — e terá o apoio de bancos como o Goldman Sachs e o Morgan Stanley nos preparativos para a operação, ainda que a própria empresa não tenha divulgado um cronograma oficial.

Desde o lançamento do ChatGPT, em 2022, a OpenAI registou um crescimento acelerado: o assistente soma mais de 900 milhões de utilizadores ativos por semana, o que tem levado a empresa a aumentar a sua capacidade de processamento e a explorar formas de transformar o produto numa ferramenta de alta produtividade para empresas e utilizadores.

Apesar desse crescimento de utilização e do forte interesse dos investidores pelo sector — alimentado por players como Nvidia, Microsoft, Alphabet e Amazon — as principais empresas de IA continuam a apresentar prejuízos, alimentando dúvidas sobre a sustentabilidade do modelo de negócio e riscos de sobrevalorização.

Paralelamente, em maio a OpenAI e o seu CEO obtiveram uma vitória judicial contra alegações apresentadas por Elon Musk, depois de tribunais norte‑americanos terem rejeitado um processo que acusava a empresa de priorizar lucro em detrimento do interesse público.

Esse desfecho, como outros desenvolvimentos legais e financeiros, será observável pelos mercados à medida que a empresa progride no seu percurso para uma eventual OPV.

Sam Altman, CEO da OpenAI
Elon Musk perde processo contra a OpenAI e Sam Altman
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