OpenAI, dona do ChatGPT, abre o primeiro escritório em Londres

A OpenAI vai abrir um escritório em Londres, com espaço para uma equipa com 544 trabalhadores, em 2027. O objetivo passa pela expansão na capital britânica, que já é um "hub chave" para a empresa.

Em fevereiro, a OpenAI, sediada nos EUA, comunicou que faria de Londres o principal hub de investigação da tecnológica fora daquele país. Até ao momento conta com cerca de 200 trabalhadores na cidade, mas o novo escritório vai permitir aumentar a equipa de forma significativa.

A dona do ChatGPT, um dos maiores modelos de linguagem do mundo, vai contar com instalações que somam aproximadamente 8.200 metros quadrados de área. "Londres já é um hub chave para as nossas equipas de investigação e este novo escritório dá-nos a possibilidade de continuarmos a progredir", esclarece Phoebe Thacker, líder da unidade londrina da OpenAI.

De referir que outras gigantes como a Meta e a Google DeepMind já estão presentes na zona de Kings Cross, em Londres, onde fica também o futuro escritório da OpenAI.

Na semana passada, a OpenAI informou sobre um recuo na intenção de abrir um data center no Reino Unido, em virtude dos altos custos energéticos e do ambiente regulatório. Uma decisão que foi um contratempo na intenção do governo de fazer do Reino Unido um hub global de Inteligência Artificial.