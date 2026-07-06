Operadora de televisão Sky adquire divisão de entretenimento da ITV por 1,87 mil milhões

A Sky, operadora de televisão do Reino Unido detida pela Comcast, vai adquirir a divisão de meios de comunicação e entretenimento da ITV por 1,6 mil milhões de libras (1,87 mil milhões de euros).

O acordo chegou após meses de negociação e com objetivo de criar um concorrente sólido para as plataformas globais de streaming.

O negócio inclui os canais de televisão terrestre e o serviço de streaming da ITV, a maior emissora comercial da Grã-Bretanha. A divisão de produção da ITV, a ITV Studios, conhecida por programas como a série “I’m A Celebrity”, continuará a ser uma empresa independente.

A transação irá “criar um líder no Reino Unido com a dimensão e os recursos necessários para competir melhor com as plataformas globais de streaming”, afirmou o presidente da ITV, Andrew Cosslett, em comunicado.

A entidade resultante da fusão entre a Sky e a ITV passará a fazer parte da NBCUniversal após a conclusão da sua separação da Comcast, informou a ITV.