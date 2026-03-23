Ozempic causa guerra de preços na Índia. Preços baixam até 80%

Os medicamentos para a perda de peso e contra a diabetes continuam entre os principais drivers da indústria farmacêutica. Num mercado crítico, a Novo Nordisk perdeu duas patentes nos últimos dias, pelo que compete agora com genéricos que apresentam preços mais baixos.
Fundada na Dinamarca, a Novo Nordisk fabrica o Ozempic e o Wegovi, dois medicamentos com grande saída em todo o mundo. Ora, a Índia é um dos grandes mercados neste âmbito, já que mais de 300 milhões de pessoas têm excesso de peso ou obesidade e 100 milhões de pessoas sofrem com diabetes. A procura é tal que várias farmacêuticas procuram explorar.
As patentes da Novo Nordisk na Índia sobre aqueles medicamentos expiraram na sexta-feira, 20 de março. Assim, pelo menos cinco farmacêuticas locais já lançaram genéricos próprios, com reduções de até 80% no preço, segundo reporta a estação norte-americana CNBC.
A movimentação de outras farmacêuticas já era esperada pelo setor, de tal forma que a própria Novo Nordisk baixou o preço do Wegovi em 37%, em dezembro de 2025, face ao atribuído quando o medicamento foi lançado na Índia. De referir que, por enquanto, a gigante farmacêutica se mantém na liderança do setor, naquele país.
De resto, é esperado que mais genéricos surjam a curto e médio prazo, contribuindo para a ideia de que as vendas da empresa dinamarquesa devem cair em 2026, face ao ano passado, mas não apenas na Índia. Recorde-se que, em fevereiro, a própria reportou sobre a expetativa de uma redução global entre 5% e 13%.