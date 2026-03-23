Ozempic causa guerra de preços na Índia. Preços baixam até 80%

Os medicamentos para a perda de peso e contra a diabetes continuam entre os principais drivers da indústria farmacêutica. Num mercado crítico, a Novo Nordisk perdeu duas patentes nos últimos dias, pelo que compete agora com genéricos que apresentam preços mais baixos.

Fundada na Dinamarca, a Novo Nordisk fabrica o Ozempic e o Wegovi, dois medicamentos com grande saída em todo o mundo. Ora, a Índia é um dos grandes mercados neste âmbito, já que mais de 300 milhões de pessoas têm excesso de peso ou obesidade e 100 milhões de pessoas sofrem com diabetes. A procura é tal que várias farmacêuticas procuram explorar.

As patentes da Novo Nordisk na Índia sobre aqueles medicamentos expiraram na sexta-feira, 20 de março. Assim, pelo menos cinco farmacêuticas locais já lançaram genéricos próprios, com reduções de até 80% no preço, segundo reporta a estação norte-americana CNBC.