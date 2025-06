Padaria Portuguesa estreia novo formato em três centros comerciais

A Padaria Portuguesa está a testar um novo conceito em centros comerciais. Trata-se de quiosques take-away com uma oferta específica de produtos. O novo formato já foi lançado no centro comercial UBBO, na Amadora, e no Alegro, em Setúbal. No próximo dia 22 de novembro a cadeia de pastelarias abre mais um quiosque, desta vez a Norte, no MarShopping, em Matosinhos.