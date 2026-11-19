O empreendimento Pinheirinho Comporta, na costa alentejana, vai passar a produzir energia solar para autoconsumo a partir do próximo ano. Tudo resulta de um acordo da VIC Properties com a Greenvolt.

Com uma área de 15.000 m², a futura unidade de produção para autoconsumo deverá começar a funcionar em 2027. Está prevista uma potência de 1,2 MWp e capacidade de produção anual na ordem de 2GWh. Os custos energéticos poderão baixar até 18%, salienta em comunicado a VIC Properties, dona do empreendimento.

Dito isto, a emissão anual de dióxido de carbono (CO2) do Pinheirinho Comporta vai baixar em 534 toneladas, antecipa o grupo.

De acordo com João Cabaça, CEO e cofundador da VIC Properties, o empreendimento vai passar a ser "abastecido a energia solar", no próximo ano. Para tornar isto possível, o promotor imobiliário uniu-se à Greenvolt Comunidades, o braço da energética Greenvolt dedicado a comunidades de energia.

É que ali vai nascer uma comunidade de energia, que permite a partilha de energia com outros membros consumidores.

Do lado da energética, José Queirós de Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades, dá conta de que "estamos muito satisfeitos por termos sido o parceiro escolhido para concretizar esta iniciativa."