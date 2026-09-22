Paramount e Warner Bros. desbloqueiam acordo para fusão avaliada em 94 milhões

A Paramount Skydance e a Warner Bros. Discovery alcançaram um acordo crucial com 12 estados dos EUA e o sindicato dos argumentistas, desbloqueando a fusão avaliada em cerca de 94 mil milhões de euros. Trata-se de uma das maiores operações de fusão na indústria dos media, conforme descrito pela Reuters.

Para superar os entraves legais, a Paramount comprometeu-se a aumentar a produção cinematográfica nos EUA, proteger empregos, manter negociações separadas dos canais por cabo por cinco anos e assegurar a independência editorial da CNN e CBS através de um conselho independente.

Este acordo, que ainda aguarda aprovação judicial, resulta de negociações com uma coligação liderada pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta. O processo judicial inicial, movido por 12 estados, alegava que a fusão poderia reduzir a concorrência e aumentar os preços para os consumidores, acusações que a Paramount refutou.

Apesar de não ser um apoio direto à fusão, o acordo impõe compromissos significativos à futura empresa. A Paramount não terá de vender as redes de televisão por cabo da Warner Bros. Discovery, mas terá de cumprir condições específicas de produção e pode enfrentar a alienação de ativos se não as cumprir.

Entre as obrigações, a empresa deverá lançar pelo menos 30 filmes anualmente nos primeiros dois anos após a fusão, aumentando para 32 nos três anos seguintes. Caso não alcance estas metas, enfrentará penalizações financeiras e possivelmente a alienação da Miramax.

A Paramount também se comprometeu a investir adicionalmente 1,28 mil milhões de euros em produção cinematográfica nos EUA ao longo de cinco anos. Adicionalmente, criará um fundo de 40,5 milhões de euros para apoiar trabalhadores afetados pela fusão.

Uma preocupação significativa é a independência editorial das marcas CBS News e CNN. Para garantir a autonomia, um conselho de supervisão editorial independente, composto por cinco jornalistas, será estabelecido, protegendo assim os padrões de informação factual das redações, conforme relatado pelo Hollywood Reporter.