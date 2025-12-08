Paramount lança oferta hostil pela Warner Bros e desafia proposta da Netflix

A Paramount lançou uma oferta hostil pela Warner Bros. Discovery, desafiando a Netflix, que fechou um acordo de aquisição de 72 mil milhões de dólares com a empresa há poucos dias. A Paramount afirmou esta segunda-feira, 8 de dezembro, que irá diretamente aos acionistas da Warner Bros. com uma oferta de cerca de 74,4 mil milhões de dólares, ou 30 dólares por ação em dinheiro. Ao contrário da Netflix, a Paramount também está a oferecer a compra dos ativos de televisão por cabo da Warner Bros. e pede aos acionistas da empresa que rejeitem a oferta da Netflix. A empresa afirmou que a sua oferta vale cerca de 18 mil milhões de dólares a mais do que a oferta concorrente da Netflix, que, segundo ela, se baseia numa "avaliação prospetiva ilusória" destes ativos de televisão por cabo. Esta é a mesma oferta que a Warner Bros. rejeitou em favor da oferta da Netflix numa fusão que alteraria o panorama do entretenimento nos EUA.Na sexta-feira, a Netflix e a Warner Bros. Discovery anunciaram um acordo para a primeura adquirir a segunda por cerca de 83 mil milhões de dólares (71,27 mil milhões de euros), o que representa a maior operação de consolidação no setor do entretenimento desde a compra da Fox pela Disney, por 71 mil milhões de dólares (60,96 mil milhões de euros), em 2019.Esta aquisição permite à Netflix adquirir o catálogo de filmes, mas também o serviço de streaming HBO Max..Netflix compra Warner Bros por 71,27 mil milhões de euros. A Paramount criticou a oferta da Netflix, afirmando que esta "expõe os acionistas da Warner Bros. Discovery a um processo prolongado de aprovação regulatória em múltiplas jurisdições, com um resultado incerto, além de uma combinação complexa e volátil de ações e dinheiro".A empresa disse ainda que, nas últimas 12 semanas, apresentou seis propostas à Warner Bros. Discovery."Acreditamos que a nossa oferta criará um Hollywood mais forte. Serve os melhores interesses da comunidade criativa, dos consumidores e da indústria cinematográfica", disse o presidente e CEO da Paramount, David Ellison, em comunicado. "Acreditamos que beneficiarão do aumento da concorrência, de maiores investimentos em conteúdos e lançamentos nos cinemas, e de um maior número de filmes em exibição como resultado da nossa proposta de transação", acrescentou.