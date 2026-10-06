Paramount Skydance conclui compra da Warner Bros. Discovery por 98 mil milhões

A Paramount Skydance anunciou esta terça-feira que concluiu a compra da Warner Bros. Discovery, num negócio avaliado em 110.000 milhões de dólares (97.783 milhões de euros, ao câmbio atual).

“A Skydance Corporation anuncia hoje a conclusão da sua aquisição da Warner Bros. Discovery, criando uma fusão nomeada Skydance”, refere um comunicado publicado no portal da empresa.

A fusão junta, assim, os portefólios de dois dos maiores estúdios de cinema do mundo, dois serviços de streaming (Paramount+ e HBO Max) e a produção das cadeias televisivas CBS, HBO e a rede de televisão por cabo da Paramount, da Warner Bros. Discovery, CBS News, CNN, CBS Sports e TNT Sports.

Em comunicado, a Skydance aponta que o negócio “une duas das mais históricas empresas de média e entretenimento” e que o objetivo é “construir uma empresa de media e entretenimento global de próxima geração, apoiada pela criatividade e pela tecnologia”.

Citado no documento, o presidente executivo da Skydance, David Ellison, considerou que “hoje é um dia histórico, não apenas para a Skydance, mas para toda a indústria”.

A Paramount conseguiu adquirir a Warner depois da batalha pela compra do gigante de Hollywood, na sequência da decisão da Netflix de não prosseguir com a disputa pelas ofertas.

O negócio seguiu após um acordo com um grupo de 12 Estados americanos que alegaram problemas de concorrência relacionados com a fusão.

A Paramount ofereceu 31 dólares por ação, elevando o valor total da transação para 110 mil milhões de dólares (96 mil milhões de euros).

A fusão integra grandes ativos dos setores da comunicação e do entretenimento, como as cadeias de televisão CNN e CBS, dois estúdios cinematográficos, a plataforma de 'streaming' HBO e outras cadeias de televisão por cabo, entre as quais as direcionadas para o público infantil e juvenil Nickelodeon e Cartoon Network.

Integra ainda franquias e filmes de sucesso mundial, como Harry Potter, A Guerra dos Tronos, Star Trek e Missão: Impossível.