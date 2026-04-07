Parceria entre Mutua Madrileña e Stoneweg cria fundo de 300 milhões para hotéis em Portugal, Espanha e Itália

A Mutuactivos (braço de investimento do Grupo Mutua Madrileña) e a gestora de ativos imobiliários Stoneweg lançaram o Mutuafondo Hospitality, um novo fundo de capital de risco destinado a investimentos no setor hoteleiro e em equipamentos de lazer em destinos consolidados de Espanha, Portugal e Itália, com objetivo de captar 300 milhões de euros.

De acordo com o Expansión, a Mutuactivos assume a gestão do fundo, ficando responsável pela seleção de ativos, execução das operações e controlo dos riscos, enquanto a Stoneweg Spain atuará como consultora estratégica, identificando oportunidades e estruturando as aquisições e desinvestimentos. O Grupo Mutua Madrileña e a própria Stoneweg participam como investidores no veículo.

O Mutuafondo Hospitality poderá investir em imóveis já em exploração ou em edifícios que exijam reabilitação ou adaptação para usos hoteleiros e de lazer. As intervenções previstas centram‑se na otimização da gestão para elevar receitas e reduzir custos, na modernização física dos imóveis e na redefinição da proposta comercial para responder à crescente procura por experiências personalizadas.

Fontes ligadas ao projeto referiram ao Expansión que a combinação entre a capacidade gestora da Mutuactivos e a experiência da Stoneweg em ativos alternativos pretende captar valor num mercado turístico maduro, aproveitando a resiliência da procura no Sul da Europa.

O lançamento do fundo surge numa altura de retoma dos fluxos turísticos, o que poderá criar janelas de oportunidade para reabilitação e reposicionamento de ativos.