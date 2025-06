Parceria Helexia-Leroy Merlin já ajudou a poupar 350 mil euros na energia

Uma parceria que para a Helexia é para manter, como diz ao Dinheiro Vivo o diretor de Marketing e Comunicação da Helexia Portugal. "A maior contrapartida é uma relação de longo prazo com resultados positivos para ambas as partes. A Leroy Merlin mantém o foco no desenvolvimento da sua atividade core, enquanto a Helexia garante que esse desenvolvimento acontece com a utilização otimizada de energia, preferencialmente de fontes renováveis", afirma João Guerra, detalhando que a sua empresa tem apostado no setor do retalho para implementar soluções energéticas.