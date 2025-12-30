Parceria luso‑andaluza quer colocar o Sul da Europa na vanguarda do hidrogénio verde

A Junta da Andaluzia lançou o projeto europeu "Compete", uma iniciativa transfronteiriça com Portugal que ambiciona posicionar o hidrogénio renovável como pilar da descarbonização e do desenvolvimento económico no sul da Europa. O programa, cofinanciado no âmbito do POCTEP (Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal), articula esforços entre Andaluzia, Algarve e Alentejo.O projeto propõe a elaboração de uma rota conjunta para o hidrogénio verde, inspirada nas experiências já desenvolvidas na Andaluzia. A Agência Andaluza da Energia ficará encarregue de mapear as políticas energéticas regionais e de identificar oportunidades industriais e tecnológicas que possam ser exploradas em ambos os lados da fronteira.Uma das componentes centrais é a capacitação laboral: o programa pretende aproveitar instrumentos como os Planos de Transição Justa — nomeadamente nas áreas de Sines e Los Barrios — para requalificar trabalhadores afetados pelo fecho de centrais a carvão e orientá‑los para empregos na cadeia de valor do hidrogénio verde. A oferta formativa será desenhada pela Universidade de Cádiz e pelo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) e incluirá cursos para empresas, ações dirigidas a autoridades energéticas e seminários para centros de investigação e universidades.O consórcio é liderado pela Agência Andaluza e integra universidades portuguesas (Algarve e Évora), associações empresariais e regionais, bem como operadores energéticos como a EDP. Os parceiros consideram que a Península Ibérica, beneficiando de elevados recursos renováveis e de infraestruturas portuárias estratégicas, tem potencial para ter um papel de liderança no mercado europeu do hidrogénio. .Portugal integra projeto para aproveitar hidrogénio verde para transportes públicos