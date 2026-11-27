Para quem não conhece, parece um candeeiro perfeitamente banal. No entanto, permite detetar crises de epilepsia durante o sono, tendo já obtido certificação da UE. Fechou mais uma ronda de investimento, no valor de 1,1 mil milhões de euros e prepara-se para chegar às lojas.

O Lampsy é um candeeiro inteligente, desenvolvido pela Lampsy Health, uma startup portuguesa. Vai entrar no mercado durante o primeiro trimestre de 2027 e conta com mais de 7.500 pessoas em lista de espera, informa a empresa através de um comunicado enviado às redações.

Acaba de concluir uma ronda de investimento que permitiu angariar 1,1 mil milhões de euros, o que vai permitir o lançamento no mercado durante o primeiro trimestre de 2027 (até final de março). O processo foi liderado pela Fundação Ageas e Portugal Ventures, com a participação da Angels Way, Phira Ventures, e business angels estratégicos.

Testes sobre a eficácia

Até ao momento, o candeeiro esteve acessível a equipas médicas de hospitais públicos da Área Metropolitana de Lisboa que monitorizam epilepsia (Santa Maria e Egas Moniz). Fruto de um total de mais de 9.200 horas de testes, obteve a certificação de dispositivo médico atribuída pela UE.

Um estudo com mais de 2.200 horas de vídeo, publicado na revista científica IEEE Access, aponta para uma precisão superior a 97% na deteção de movimentos associados a crises deste âmbito.

O último estudo da Liga Portuguesa Contra a Epilepsia estima que cerca de 100 mil portugueses têm epilepsia (a OMS estima 50 milhões em todo o mundo, de acordo com dados de 2024). Segundo um outro estudo, realizado pela Arch Neurol em 2007, 86% das crises noturnas passam despercebidas.