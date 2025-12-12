Passageiros nos aeroportos aumentam 4,7% para quase 64 milhões até outubro

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,7% até outubro, face ao mesmo período de 2024, para 63,869 milhões, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 12, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).De acordo com as “Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo” do INE, o aeroporto de Lisboa concentrou 48,1% do total de passageiros naquele período, ou 30,7 milhões, o que representa um aumento de 2,9% comparando com o período homólogo de 2024.Já o aeroporto do Porto concentrou 22,8% dos passageiros movimentados, atingindo 14,5 milhões (+5,9%), e o aeroporto de Faro registou um aumento de 5,7%, totalizando 9,6 milhões de passageiros (15,0% do total).Apenas em outubro, aterraram nos aeroportos nacionais 23.000 aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 6,8 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos) e 22.200 toneladas de carga e correio (+4,4%, +4,5% e -7,5%, respetivamente, face a outubro de 2024).Desde o início deste ano têm sido registados máximos mensais históricos do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção do mês de fevereiro.Em outubro, o desembarque médio diário atingiu 108.600 passageiros, um número superior ao observado no mesmo mês de 2024 (103.700), o que representa um crescimento de 4,8%.No mês de outubro, 83,1% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, num total de 2,8 milhões de passageiros (+5,3%).A maioria dos voos destes passageiros teve origem no continente europeu, que representou 70,0% do total, mais 4,6% face a outubro de 2024, e o continente americano manteve-se como a segunda principal origem, concentrando 8,9% do total de passageiros desembarcados (+8,7%).Relativamente aos passageiros embarcados em outubro, 83,6% corresponderam a tráfego internacional, totalizando 2,9 milhões de passageiros (+4,8%).A maior parte teve como principal destino aeroportos no continente europeu (69,5% do total), o que representa um crescimento de 4,4% face a outubro de 2024. Os aeroportos do continente americano foram o segundo principal destino dos passageiros embarcados (9,7% do total; +5,7%).Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais entre janeiro e outubro, o Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos, com aumentos de 2,3% no número de passageiros desembarcados e de 2,2% no número de passageiros embarcados face ao mesmo período de 2024.Em sentido oposto, França registou diminuições no número de passageiros desembarcados (-1,9%) e embarcados (-1,5%), ocupando, ainda assim, a segunda posição, seguindo-se Espanha, Alemanha e Itália nas terceira, quarta e quinta posições dos principais países de origem e de destino.Nos primeiros 10 meses do ano, registou-se um aumento de 0,6% no movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais face ao mesmo período de 2024, totalizando 211.200 toneladas.O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 77,8% do total, atingindo 164.300 toneladas, um aumento de 1,0% face ao mesmo período de 2024.No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio diminuiu 0,9% até outubro.