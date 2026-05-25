Passivo da AIP cai 23% para 3,9 milhões em 2025

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) aprovou, em assembleia geral, o Relatório de Atividades e as Contas referentes ao exercício de 2025 e decidiu integrar o “Fórum para a Competitividade” na sua estrutura, sob a designação de Comissão Especializada Fórum para a Competitividade.

O exercício de 2025 registou um resultado líquido positivo de 333 mil euros — o mais elevado desde 2011 — e uma melhoria geral dos rácios financeiros.

Os rendimentos totalizaram 5,7 milhões, dos quais 64% correspondem a proveitos de mercado.

O passivo caiu 23% face a 2024, de 5,1 milhões para 3,9 milhões de euros, enquanto o passivo bancário reduziu 35%, situando‑se em 1,1 milhão de euros.

Relativamente à nova Comissão Especializada Fórum para a Competitividade, esta "assume um papel insubstituível, uma vez que acentua a defesa do liberalismo económico, da concorrência e da economia de mercado e terá a mais ampla liberdade e autonomia de intervenção pública", sublinha o presidente da direção da AIP, José Eduardo Carvalho.

Em 2025, a AIP mobilizou mais de 9.900 empresas em projetos e ações, com 5.900 participantes, e contabilizou 188 novas adesões, totalizando 6.500 associados, entre os quais 135 associações empresariais.

Segundo José Eduardo Carvalho, cerca de 56% dos associados concentram‑se no Oeste, Vale do Tejo e Centro, e o Norte já supera a Área Metropolitana de Lisboa em número de associados.