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PayPal pode mudar de mãos. Stripe e Advent avançam com proposta de compra

A 'fintech' desvalorizou perdeu um terço do seu valor em bolsa nos últimos 12 meses. Agora está a recuperar uma parte, depois de se saber que pode mudar de donos, perante uma proposta conjunta.
PayPal pode mudar de mãos. Stripe e Advent avançam com proposta de compra
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A Paypal pode ter novos donos a curto ou médio prazo. A Stripe e a Advent avançaram com uma proposta conjunta para comprar a plataforma de pagamentos, segundo reporta a Reuters.

A oferta surgiu neste mês de julho e contempla 60,50 dólares por ação, o que significa que as duas entidades avaliam a PayPal em 53 mil milhões de dólares. Caso o negócio se concretize, contempla um prémio de 28% sobre a capitalização de mercado da empresa no fecho da sessão de terça-feira.

A plataforma de pagamentos Stripe e a empresa de private equity Advent procuram aproveitar a desvalorização da PayPal, que atingiu 35% nos últimos 12 meses. Cada uma passaria a deter uma participação de 50% no capital da fintech.

Os mercados financeiros estão a reagir e as ações da PayPal disparam 15% em pré-mercado. Isto porque atingem os 54,60 euros nas negociações, o que significa que estão em máximos de janeiro.

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