PayShop passa a aceitar cartão bancário para o pagamento de faturas

A PayShop, empresa de pagamentos do grupo CTT, passa a aceitar cartão bancário para o pagamento de faturas de eletricidade, água, telecomunicações e outros nos seus 7.000 pontos de pagamento, informou esta terça-feira, 14, em comunicado.

De acordo com o documento, a implementação da nova funcionalidade em toda a rede será gradual até final de 2026, numa parceria com a Visa e a Shift4.

Até agora, os serviços Payshop só podiam ser pagos em numerário. Agora, segundo se lê em comunicado, “os clientes poderão, numa primeira fase, pagar as suas faturas com cartão bancário, passando, numa fase posterior, a poder utilizar este método em todos os serviços da rede”.

Estamos a semear crescimento, com o objetivo de transformar a realidade da Payshop, dos nossos agentes e dos clientes, o pagamento dos serviços com cartão é uma preferência dos portugueses. Com este novo método de pagamento, trazemos mais flexibilidade e mais segurança para toda a atividade. Vamos atrair novos clientes e, claramente, aumentar as vendas junto daqueles que já são utilizadores dos nossos serviços”, afirmou o presidente executivo da Payshop, Tiago Mota.

A Shift4 vai fornecer a tecnologia que possibilita a aceitação de cartões em toda a rede Payshop.

“A nossa tecnologia permite agora à Payshop oferecer uma experiência de pagamento mais ágil, segura e completa, tanto para os agentes como para os consumidores”, afirmou uma diretora da Shift 4, Liliana Oliveira, em comunicado.