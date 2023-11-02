DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

PCP critica privatização da Efacec e pede "toda a informação" sobre o negócio

Partido Comunista diz que o acordo é "revelador do caráter desastroso da política económica que está em curso".
Publicado a

O PCP considera que a privatização da Efacec, concretizada esta terça-feira pelo Governo, é um "crime contra os interesses nacionais" e não garante o futuro da empresa, tendo solicitado ao Governo "toda a informação" sobre a sua venda.

Em comunicado, o PCP defende que o acordo divulgado esta quarta-feira pelo Governo que concretiza a privatização da Efacec é "revelador do caráter desastroso da política económica que está em curso".

"Depois de terem sido investidos centenas de milhões de euros de recursos públicos para salvar a Efacec dos impactos da guerrilha acionista em que estava mergulhada, o Governo vem anunciar que entregará a empresa ao fundo de investimento alemão Mutares, mais 200 milhões de euros que ainda serão investidos pelo Estado, a troco de nada", lê-se.

Para o partido, este negócio faz com que o fundo alemão receba "de mão beijada" uma das "principais empresas industriais portuguesas, capitalizada, com crédito e garantias, trabalhadores altamente qualificados, capacidade de investigação, líder em vários segmentos de mercado e com encomendas de centenas de milhões de euros em carteira".

A privatização da Efacec é um "crime contra os interesses nacionais", defende o partido, que indica que, através do seu Grupo Parlamentar, solicitou ao Governo "toda a informação" sobre a operação.

Num requerimento que deu entrada hoje no parlamento, o PCP solicita em particular, entre vários documentos, a listagem de todos os valores e compromissos financeiros assumidos pelo Estado no processo de reestruturação da Efacec desde 02 de julho de 2020, dia em que o Governo procedeu à nacionalização de cerca de 71% do capital da empresa.

Quer também ter acesso ao "acordo de compra e venda direta de ações celebrado pela Parpública com a Mutares a 23 de junho de 2023".

O PCP sustenta que, "como todas as privatizações", esta foi também "uma decisão opaca, feita nas costas dos trabalhadores da empresa e do povo português", tendo sido preparada pelo Governo "ao longo de meses" com o patrocínio da Comissão Europeia e da DGComp.

"Ao contrário do que diz o Governo, não é a privatização que garante o futuro da Efacec e muito menos o seu papel na economia nacional. Se a Efacec hoje existe é porque houve intervenção pública, é porque a empresa foi nacionalizada", refere-se.

Segundo o partido, "entregar a Efacec ao grande capital estrangeiro não garante nem o futuro da empresa, nem o seu papel estratégico na economia nacional, nem os postos de trabalho e direitos, nem sequer o retorno do que o país investiu".

"Garante, isso sim, que a riqueza produzida pela Efacec não ficará no país e que o seu futuro estará sempre subordinado, não aos interesses de Portugal, mas ao do grande capital estrangeiro", destaca-se.

O PCP defende ainda que a venda da Efacec confirma que a política económica do Governo do PS é "mesma política económica do PSD, CDS, Chega e IL", designadamente de defesa dos "interesses e da submissão ao grande capital".

O partido salienta que "há outro caminho para a Efacec" e que, em vez da privatização, o que se impunha era a integração da empresa no setor empresarial do Estado.

A Parpública vendeu, esta terça-feira, 100% da Efacec ao fundo alemão Mutares. O Estado tinha nacionalizado a Efacec em 2020, ficando com 70% da empresa aquando do escândalo 'Luanda Leaks'. A empresa era controlada indiretamente por Isabel dos Santos.

Esta quarta-feira, em conferência de imprensa, o ministro da Economia, António Costa Silva, indicou que a Mutares injetará 15 milhões de euros em capital e 60 milhões de euros em garantias na Efacec.

Já o Estado injetará mais 160 milhões de euros, anunciou. Até hoje, o Estado já tinha injetado 200 milhões de euros na empresa em suprimentos (10 milhões de euros por cada mês desde abril de 2022).

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt