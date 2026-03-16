Pedro Amaral Jorge sai da presidência da APREN após oito anos

Pedro Amaral Jorge vai deixar a presidência da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) após oito anos, anunciou esta segunda-feira, 16, a associação.

A APREN "comunicará oportunamente informações sobre a nova liderança da Associação", segundo indicou, em comunicado, acrescentando que, até lá, o normal funcionamento da instituição será assegurado pela direção e pela sua equipa.

A associação destacou que Pedro Amaral Jorge "teve um papel determinante na afirmação da APREN enquanto voz representativa do setor das energias renováveis em Portugal, contribuindo para o reforço do posicionamento do setor no debate público e para a promoção de políticas essenciais à aceleração da transição energética".

Deixou ainda um agradecimento a Pedro Amaral Jorge "pela dedicação e energia", com um contributo "fundamental num período particularmente exigente e transformador para a transição energética nacional".

A APREN tem mais de 200 membros e é responsável pela coordenação e representação das prioridades comuns do setor, bem como a promoção das energias renováveis junto de todos os atores do setor da energia e da sociedade civil.