Pedro Amaral Jorge vai liderar Operador do Mercado Ibérico da Eletricidade

Pedro Amaral Jorge, que foi presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) durante oito anos, vai liderar as instituições centrais do Mercado Ibérico da Eletricidade, assumindo a presidência do Operador do Mercado Ibérico, foi anunciado esta segunda-feira, 16.

"Os Governos de Portugal e de Espanha deram 'luz verde' ao nome de Pedro Amaral Jorge para a presidência do Operador do Mercado Ibérico (OMIP e OMIE), após a sua eleição pelos acionistas ibéricos do Mercado Ibérico (OMI)", disse o Ministério do Ambiente e Energia, em comunicado.

O até então presidente da APREN vai, a partir de agora, liderar estas instituições "centrais no funcionamento do Mercado Ibérico da Eletricidade (MIBEL), responsáveis pelas plataformas de negociação de eletricidade nos mercados à vista e a prazo", segundo a tutela.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, defendeu, citada em comunicado, que “os operadores de mercado OMIP e OMIE são instrumentos essenciais para o aprofundamento de um verdadeiro mercado elétrico europeu, permitindo que empresas e cidadãos beneficiem de preços de eletricidade cada vez mais competitivos”.

A eleição de Pedro Amaral Jorge é uma “ótima notícia que vem demonstrar o reforço do papel dos operadores de mercado no centro da evolução do sistema energético", acrescentou.

A APREN comunicou hoje que Pedro Amaral Jorge iria deixar a presidência da associação após oito anos, sendo que ainda não foi anunciada a nova liderança, pelo que o normal funcionamento da instituição será assegurado pela direção e pela sua equipa.

O responsável também foi vice-presidente da European Renewable Energies Federation, vice-presidente do Conselho de Energia da Confederação Empresarial de Portugal, vice-presidente da Associação Portuguesa de Energia, membro executivo do Conselho de Administração do Centro de Formação para a Transição Energética e membro executivo do Conselho de Administração da Associação Lusófona de Energias Renováveis.