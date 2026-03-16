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Pedro Amaral Jorge vai liderar Operador do Mercado Ibérico da Eletricidade

Governos dos dois países "deram 'luz verde', após a sua eleição pelos acionistas ibéricos do Mercado Ibérico (OMI)", revela o Ministério do Ambiente e Energia, em comunicado.
Pedro Amaral Jorge
Pedro Amaral JorgeFoto: Gerardo Santos/Global Imagens (Arquivo)
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Pedro Amaral Jorge, que foi presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) durante oito anos, vai liderar as instituições centrais do Mercado Ibérico da Eletricidade, assumindo a presidência do Operador do Mercado Ibérico, foi anunciado esta segunda-feira, 16.

"Os Governos de Portugal e de Espanha deram 'luz verde' ao nome de Pedro Amaral Jorge para a presidência do Operador do Mercado Ibérico (OMIP e OMIE), após a sua eleição pelos acionistas ibéricos do Mercado Ibérico (OMI)", disse o Ministério do Ambiente e Energia, em comunicado.

O até então presidente da APREN vai, a partir de agora, liderar estas instituições "centrais no funcionamento do Mercado Ibérico da Eletricidade (MIBEL), responsáveis pelas plataformas de negociação de eletricidade nos mercados à vista e a prazo", segundo a tutela.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, defendeu, citada em comunicado, que “os operadores de mercado OMIP e OMIE são instrumentos essenciais para o aprofundamento de um verdadeiro mercado elétrico europeu, permitindo que empresas e cidadãos beneficiem de preços de eletricidade cada vez mais competitivos”.

A eleição de Pedro Amaral Jorge é uma “ótima notícia que vem demonstrar o reforço do papel dos operadores de mercado no centro da evolução do sistema energético", acrescentou.

A APREN comunicou hoje que Pedro Amaral Jorge iria deixar a presidência da associação após oito anos, sendo que ainda não foi anunciada a nova liderança, pelo que o normal funcionamento da instituição será assegurado pela direção e pela sua equipa.

O responsável também foi vice-presidente da European Renewable Energies Federation, vice-presidente do Conselho de Energia da Confederação Empresarial de Portugal, vice-presidente da Associação Portuguesa de Energia, membro executivo do Conselho de Administração do Centro de Formação para a Transição Energética e membro executivo do Conselho de Administração da Associação Lusófona de Energias Renováveis.

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Pedro Amaral Jorge sai da presidência da APREN após oito anos
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