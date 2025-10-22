Pedro Castro e Almeida apontado como principal candidato a liderar o risco no Santander

Pedro Castro e Almeida, atual CEO do Santander Portugal, é o principal candidato para suceder Mahesh Aditya como Chief Risk Officer (CRO) do grupo Santander, segundo informações avançadas pela Bloomberg.Castro e Almeida lidera o Santander Totta desde 2019 e a sua nomeação como CRO está prevista num contexto de mudanças na estrutura organizativa do banco espanhol. Mahesh Aditya deverá ser nomeado CEO do Santander no Reino Unido, após a saída de Mike Regnier da liderança da operação britânica.O Santander informou que o processo para escolher um novo líder para a sua operação no Reino Unido deverá estar concluído no início de 2026..Pedro Castro e Almeida: "Não queremos comprar o Novobanco"