DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Pedro Castro e Almeida apontado como principal candidato a liderar o risco no Santander

O CEO do Santander Portugal pode assumir novas funções no grupo espanhol no contexto de uma reorganização mais ampla da sua estrutura.
Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Portugal.
Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Portugal.Gerardo Santos
Publicado a

Pedro Castro e Almeida, atual CEO do Santander Portugal, é o principal candidato para suceder Mahesh Aditya como Chief Risk Officer (CRO) do grupo Santander, segundo informações avançadas pela Bloomberg.

Castro e Almeida lidera o Santander Totta desde 2019 e a sua nomeação como CRO está prevista num contexto de mudanças na estrutura organizativa do banco espanhol.

Mahesh Aditya deverá ser nomeado CEO do Santander no Reino Unido, após a saída de Mike Regnier da liderança da operação britânica.

O Santander informou que o processo para escolher um novo líder para a sua operação no Reino Unido deverá estar concluído no início de 2026.

Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Portugal.
Pedro Castro e Almeida: "Não queremos comprar o Novobanco"
Banco Santander
Pedro Castro e Almeida

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt