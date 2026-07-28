Pedro Costa Ferreira é candidato à presidência da Confederação do Turismo

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, avançou com uma candidatura à liderança da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) para o mandato 2027–2030, adiantou num comunicado.

“A candidatura de Pedro Costa Ferreira parte da convicção de que o turismo português entra num novo ciclo de desenvolvimento, exigindo uma Confederação cada vez mais agregadora, mais próxima das associações e das regiões e mais influente na definição da visão estratégica para o setor”, lê-se na mesma nota.

Segundo Pedro Costa Ferreira, “Portugal protagonizou, nas últimas décadas, uma das maiores histórias de sucesso do turismo mundial. Mas os desafios da próxima década exigem uma nova ambição, capaz de reforçar a competitividade, preparar o futuro e unir todo o setor em torno de objetivos comuns”.

O dirigente associativo defendeu ainda que “crescer em valor significa, por exemplo, aumentar a produtividade das empresas e criar condições para emprego mais qualificado e salários mais elevados”.

Para o candidato, a CTP deve representar “toda a cadeia de valor” do setor, bem como valorizar “a diversidade dos territórios”, promover “uma maior articulação entre os diferentes subsetores” e assumir um “papel ativo na antecipação dos grandes desafios que marcarão o futuro da atividade”.

Segundo a nota, entre as prioridades da candidatura destacam-se o “reforço da competitividade do turismo português, a valorização do território, a conciliação entre o desenvolvimento turístico e a qualidade de vida das comunidades residentes, a aposta na inovação e no talento e a afirmação da CTP como o principal centro nacional de reflexão estratégica” sobre o setor.

A candidatura diz que conta com o apoio da Ahresp (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), da ALEP (Associação do Alojamento Local em Portugal), da APECATE (Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos), da APAVT, da ARP (Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros) e da Everything is New, “entidades representativas de áreas determinantes da cadeia de valor do turismo, incluindo o canal HORECA, o alojamento turístico, a animação turística, a distribuição turística, os transportes de turismo e da cultura e eventos”.

Segundo a candidatura, “este apoio transversal reforça a ambição de construir uma Confederação mais participativa, representativa e preparada para os desafios do próximo ciclo”.

Em maio foi a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) que decidiu avançar com a candidatura de Bernardo Trindade à presidência da CTP.

Os associados da AHP manifestaram, nessa altura, o seu apoio unânime a esta candidatura, em assembleia-geral (AG).

"A candidatura será encabeçada por Bernardo Trindade, atual presidente da AHP, e assume-se como uma candidatura da oferta turística ao serviço do turismo nacional", destacou a organização.