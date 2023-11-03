Pedro Teixeira Duarte morre aos 105 anos

Pedro Teixeira Duarte, filho de Ricardo Teixeira Duarte, responsável pelo início da atividade da construtora Teixeira Duarte, morreu, na quarta-feira, aos 105 anos.."No passado dia 01 de novembro de 2023 -- dia de todos os santos -, morreu o senhor engenheiro Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte, facto que deixa de luto a empresa e cada um dos tantos que foram tocados, direta e indiretamente, por ele", indicou a empresa, numa nota hoje divulgada..Pedro Teixeira Duarte, que nasceu em 24 de agosto de 1918, na Lourinhã, é filho de Ricardo Teixeira Duarte, responsável pelo início da atividade da construtora, em 1921..Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, Pedro Teixeira Duarte especializou-se também em geotecnia..Na Teixeira Duarte, desempenhou vários cargos, como diretor de obras de sondagens, diretor de obras e colaborador em estudos e projetos na área de geotecnia e engenharia de fundações, bem como diretor do setor de sondagens e, mais tarde, do parque e oficina de máquinas e equipamentos..Após a morte do pai, em 1959, tornou-se gerente e diretor geral da empresa, cargo que manteve até 1987..Posteriormente, assumiu o cargo de presidente do Conselho de Administração da Teixeira Duarte -- Engenharia e Construções..Em 2008, aos 90 anos, deixou de ter cargos de gestão ou função operacional na empresa, tendo sido substituído na presidência do Conselho de Administração pelo seu filho Pedro Calainho Teixeira Duarte..Este cargo é, desde outubro de 2021 e até hoje, ocupado por Manuel Maria Teixeira Duarte.."Quis sempre que a empresa tivesse uma relação impactante com o 'próximo' e que fosse um parceiro na sua área de atuação pela forma como colaborou com entidades públicas em projetos e estudos relevantes", destacou a empresa, lembrando ainda as suas competências enquanto pessoa, engenheiro, líder e empresário..Em 2006, Pedro Teixeira Duarte foi agraciado, pelo Presidente da República Jorge Sampaio, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique..O grupo Teixeira Duarte conta, atualmente, com 9.500 trabalhadores em 22 países.