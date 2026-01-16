DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Pescanova faz “análise estratégica” sobre futuro da operação em Moçambique

Grupo espanhol investiu, em julho, 346 mil euros na formação de instrutores, expansão da oferta académica e extensão das oportunidades de formação para desenvolver o setor pesqueiro no país lusófono
Imagem de arquivoArtur Machado/Global Imagens
O grupo pesqueiro espanhol Nueva Pescanova disse à Lusa estar a fazer uma “análise estratégica” sobre o futuro da operação em Moçambique, a Pescamar, admitindo possíveis parcerias.

“Neste momento não há nenhuma negociação para a venda em marcha”, afirmou fonte oficial do grupo espanhol, questionada pela Lusa sobre recentes alegações públicas em Moçambique sobre a possibilidade de alienação da operação da Pescamar.

A fonte acrescentou que o grupo Nueva Pescanova está a fazer “uma análise estratégica do negócio”, que em Moçambique envolvia, em 2024, 26 embarcações (menos quatro do que em 2023), uma produção total de 2.918 toneladas, sobretudo camarão, e mais de 600 trabalhadores.

“E, neste contexto, a empresa poderá analisar possíveis parcerias que possam aportar valor”, disse ainda a fonte.

Em julho, o grupo espanhol anunciou um investimento de 346 mil euros na formação de instrutores, expansão da oferta académica e extensão das oportunidades de formação para desenvolver o setor pesqueiro de Moçambique.

O projeto faz parte da segunda fase da Parceria Público-Privada para o Desenvolvimento, lançada em 2019 pelo grupo para fortalecer as capacidades do setor pesqueiro e promover o emprego sustentável em Moçambique, referia uma nota da Nueva Pescanova.

"No âmbito deste novo acordo, o programa centrar-se-á no reforço da formação de formadores no Instituto de Ciências do Mar e Pesca, particularmente em áreas que não puderam ser totalmente abordadas devido às restrições impostas pela pandemia", referia a empresa.

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional especializada na captura, cultivo, produção e comercialização de produtos do mar, com sede na Comunidade Autónoma da Galiza, Espanha.

A empresa previa ainda expandir a oferta académica daquele instituto moçambicano, "incorporando novas qualificações e equipamentos adaptados às demandas do mercado de trabalho e alinhados aos padrões internacionais", estender as oportunidades de treino e formação a outras regiões costeiras do país, consideradas cruciais para o desenvolvimento do setor pesqueiro, além de promover sinergias entre instituições públicas, privadas e educacionais "para aprimorar a formação técnica e facilitar o acesso ao emprego no setor marítimo e pesqueiro".

"O projeto, com um orçamento total de 346 mil euros, será implementado nos próximos anos para consolidar e desenvolver as conquistas da primeira fase (2019-2021)", explicou então a Pescanova.

A nova fase resulta de um acordo assinado em junho, em Santiago de Compostela, Espanha, entre a Fundação Nueva Pescanova e a Pescamar, subsidiária do grupo em Moçambique, juntamente com a Agência Internacional Espanhola para a Cooperação e Desenvolvimento, o Instituto de Ciências do Mar e Pesca, de Maputo, e os governos moçambicano e da comunidade autónoma da Galiza.

De acordo com a Nueva Pescanova, durante a primeira fase do projeto, já concluída, "foram lançadas as bases para o reforço das competências profissionais no setor pesqueiro, com forte ênfase na sustentabilidade, igualdade de género e respeito pelos direitos humanos".

A empresa foi fundada em 1960 e emprega atualmente mais de 12 mil pessoas em 27 países.

Após vários anos em processo de pré-falência, o grupo foi reestruturado em 2015 com a divisão em duas empresas: a Nueva (Nova, em português) Pescanova que pertence à banca e aglutina a parte produtiva, e a “velha” Pescanova, propriedade dos antigos acionistas.

A reestruturação foi aprovada em 2014 pelos principais credores da antiga Pescanova, que assim evitaram que a empresa fosse liquidada.

Em Moçambique, a empresa pesca cerca de 50% do total admissível de capturas de camarão, adiantou o responsável da empresa espanhola.

Moçambique
pescanova

