Pestana aumenta presença europeia com aquisição de hotel em Bruxelas

O grupo Pestana anunciou esta quarta-feira, 22, a aquisição do Pestana Brussels Schuman, um hotel de quatro estrelas localizado no coração de Bruxelas. Com 150 quartos, esta é a sexta unidade hoteleira do grupo português na Europa, reforçando a sua estratégia de internacionalização.José Roquette, chief development officer do Pestana Hotel Group, citado no comunicado do grupo, afirma que “a integração deste novo hotel no portefólio representa mais um passo relevante na nossa estratégia de internacionalização, que temos vindo a consolidar ao longo das últimas décadas”. O valor do investimento não foi divulgado.O novo hotel está situado no prestigiado bairro Schuman, a poucos metros do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, e oferece diversas comodidades, incluindo lounge, ginásio e salas de reunião versáteis. As reservas para o Pestana Brussels Schuman estarão disponíveis a partir de novembro de 2025.Com mais de cinco décadas de atividade, o grupo Pestana opera mais de 100 hotéis em Portugal e no estrangeiro. Desde 2010, a empresa tem investido nas principais cidades europeias, com unidades já em Londres, Berlim, Barcelona, Amesterdão, Madrid e agora Bruxelas, além de um hotel em construção em Paris, com abertura prevista para 2027.José Roquette acrescenta que “com a entrada neste mercado, o Pestana Hotel Group consolida a sua presença na Europa, onde já opera em Portugal, Espanha, Alemanha, Reino Unido e Países Baixos, e prepara a abertura de um hotel em França, avançando assim na sua estratégia de expansão internacional”.Atualmente, o grupo opera com quatro marcas: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Presente em 16 países, conta com mais de 12.000 quartos disponíveis na Europa, África e América, consolidando-se como o maior grupo hoteleiro multinacional de origem portuguesa. Em 2024, as receitas do Pestana Hotel Group aumentaram 17%, totalizando 651,5 milhões de euros, com cerca de 65% provenientes do setor da hotelaria e 19% da área imobiliária, sob a marca Pestana Residences..Grupo Pestana. Há muito para acontecer antes do turismo espacial