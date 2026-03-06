Petrobras triplica lucros em 2025 para 18 mil milhões de euros

A empresa petrolífera estatal brasileira Petrobras anunciou um lucro líquido de 110,1 mil milhões de reais (18 mil milhões de euros) em 2025, o triplo do registado no ano anterior.

A Petrobras disse na quinta-feira que obteve um lucro de 15,6 mil milhões de reais (2,54 mil milhões de euros) só no quarto trimestre, invertendo o prejuízo de 17 mil milhões de reais (2,79 mil milhões de euros) registado no mesmo período de 2024.

Num relatório enviado às bolsas de valores do Brasil, Nova Iorque e Madrid, o diretor financeiro da empresa enfatizou que o desempenho foi alcançado apesar da forte queda do preço internacional do crude.

"Os resultados de 2025 demonstram a consistência da nossa estratégia, baseada na disciplina de capital, no aumento da produção e na eficiência operacional", afirmou Fernando Melgarejo.

A receita de vendas da petrolífera atingiu 497,6 mil milhões de reais (81,3 mil milhões de euros), um ligeiro aumento de 1,4% face a 2024.

Os investimentos, por sua vez, atingiram 20,3 mil milhões de reais (3,32 mil milhões de euros) no ano passado, uma subida de 22%, e foram gastos sobretudo em atividades de exploração e produção.

Quanto ao lucro operacional ajustado, foi de 237,2 mil milhões de reais (38,8 mil milhões de euros), uma variação positiva de 10,6% face a 2024.

A dívida bruta da petrolífera encerrou 2025 em 69,8 mil milhões de dólares (60,1 mil milhões de euros), 15,7% superior à do ano anterior.

Com base nos resultados do quarto trimestre, a administração da Petrobras propôs a distribuição de dividendos no valor de 8,1 mil milhões de reais (1,32 mil milhões de euros) aos acionistas.

A Petrobras já tinha divulgado em janeiro que, em 2025, produziu uma média de 2,99 milhões de barris de petróleo e gás natural equivalente por dia, um volume recorde e 11% superior ao de 2024.

O aumento representa um desempenho 2,8 pontos percentuais acima do limite superior da meta estabelecida pela empresa no plano estratégico para 2025-2029 (+4%).

A maior empresa do Brasil registou também recordes históricos de produção anual nos campos do pré-sal, localizados em águas profundas do oceano Atlântico, que representaram 82% da produção total em 2025.

A produção do pré-sal teve uma média de 2,45 milhões de barris de petróleo e gás natural por dia.

A Petrobras salientou que o crescimento refletiu a entrada em funcionamento de duas novas plataformas em 2025.

Na segunda-feira, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) do Brasil anunciou que o país produziu, em janeiro, uma média de 3,95 milhões de barris diários de petróleo, mais 14,6% em comparação com o mesmo mês de 2025.

A Petrobras manteve-se como líder, com uma produção média de 4,62 milhões de barris de petróleo e gás natural equivalentes por dia em janeiro.