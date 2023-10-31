Petrolífera BP passa de prejuízo a lucro de 13 997 milhões de euros até setembro

A petrolífera britânica BP revelou esta terça-feira que teve um lucro de 14.868 milhões de dólares (13 997 milhões de euros) até setembro deste ano, contra um prejuízo de 13 290 milhões de dólares no mesmo período de 2022..O bom desempenho da empresa, que registou prejuízos no ano passado devido à sua saída da Rosneft da Rússia na sequência da invasão russa da Ucrânia, foi impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo bruto..O lucro antes de impostos situou-se em 22 650 milhões de dólares, face ao prejuízo bruto de 1 497 milhões de dólares nos primeiros nove meses do ano passado..A receita total foi de 160 446 milhões de dólares até setembro, uma queda de 10,1% em termos homólogos, enquanto as aquisições em idêntico período do ano passado totalizaram 88 245 milhões de dólares..Já no terceiro trimestre deste ano, a lucro da petrolífera britânica ascendeu a 4 900 milhões de dólares (4 600 milhões de euros), depois de a multinacional ter registado um prejuízo em idêntico período do ano anterior (2 200 milhões de dólares)..O resultado líquido, excluindo as rubricas excecionais, por sua vez, caiu para mais de metade, cifrando-se em 3 300 milhões de dólares.