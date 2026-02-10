Philips passa de prejuízo para lucros de 895 milhões em 2025

A multinacional neerlandesa de dispositivos eletrónicos Philips registou um lucro líquido de 895 milhões de euros em 2025, o que contrasta com os prejuízos de 702 milhões registados no ano anterior, informou esta terça-feira, 10, a empresa em comunicado.

A empresa holandesa explicou que as despesas com reestruturação, aquisições e outras ascenderam em 2025 a 531 milhões de euros, em comparação com os 1.156 milhões de 2024.

As vendas da Philips totalizaram 17.834 milhões de euros no conjunto do exercício, menos 1%, incluindo um recuo de 2,9% no negócio de diagnóstico, para 8.531 milhões.

Na área de cuidados faturou 5.076 milhões, menos 1,1%, enquanto as receitas da área de cuidados pessoais aumentaram 5,4% para 3.673 milhões.

Apenas no quarto trimestre, a Philips registou um lucro líquido atribuível de 395 milhões de euros, contra perdas de 334 milhões registadas pela empresa no mesmo período de 2024, enquanto as vendas aumentaram 1% em relação ao ano anterior, para 5.097 milhões.

“Terminámos o ano com um sólido crescimento de encomendas e vendas, uma sólida expansão das margens apesar das tarifas, uma sólida geração de caixa e fechámos o ano com um balanço geral sólido”, declarou o presidente executivo (CEO) da Philips, Roy Jakobs.

Para 2026, a empresa espera um crescimento das vendas comparáveis de 3% a 4,5% e uma margem EBITA ajustada de 12,5% a 13%, bem como um fluxo de caixa livre de 1.300 a 1.500 milhões de euros.