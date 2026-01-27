Pinterest anuncia plano de reestruturação que inclui corte de até 15% dos postos trabalho

A Pinterest anunciou esta terça-feira, 27, um plano de reestruturação que inclui ajustes de custos e um corte inferior a 15% dos postos de trabalho, segundo um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Em concreto, o documento especifica que o espaço reservado para escritórios será reduzido e que os gastos antes de impostos serão reduzidos entre 35 e 45 milhões de dólares (entre 29,3 e 37,7 milhões de euros à taxa de câmbio atual).

A empresa explicou que estas mudanças apoiarão a reafetação de recursos para funções e equipas centradas na inteligência artificial (IA), a priorização de produtos baseados em IA e a transformação da abordagem de vendas e comercialização.

A Pinterest espera concluir o plano de reestruturação até ao final do terceiro trimestre, que termina a 30 de setembro, sujeito à legislação local e aos requisitos habituais de consulta.