Plataforma eBay rejeita OPA de 47,3 mil milhões da GameStop por falta de credibilidade

O Conselho de Administração da plataforma de comércio eletrónico norte-americana eBay rejeitou esta terça-feira, 12, a oferta de aquisição apresentada pela GameStop, considerando que “não é credível nem atrativa”, segundo um comunicado.

Em 04 de maio, a GameStop apresentou uma oferta de aquisição não vinculativa em dinheiro e ações, avaliada em 55.500 milhões de dólares (cerca de 47.335 milhões de euros), para adquirir 100% da eBay.

A proposta da GameStop previa o pagamento de 125 dólares por cada ação da eBay, dos quais 50% pagos em dinheiro e os restantes 50% em ações ordinárias da GameStop, que já detém uma participação de 5% no portal de leilões.

Numa carta enviada hoje ao presidente executivo da GameStop, Ryan Cohen, e transcrita num comunicado, o Conselho de Administração da eBay afirma ter “analisado, com a ajuda dos seus consultores independentes”, a “proposta de forma aprofundada e decidido rejeitá-la”.

A empresa californiana destacou vários fatores para justificar a decisão, apontando nomeadamente a incerteza em torno da solidez do montante financeiro da operação.

A eBay afirma também ter considerado o impacto potencial que esta fusão teria na rentabilidade a longo prazo, bem como “os riscos operacionais” associados a uma aproximação das duas entidades.

O Conselho de Administração manifestou, além disso, total confiança na capacidade de gerar crescimento sustentável com a atual equipa de gestão.