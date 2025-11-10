PME lideram crescimento no volume de negócios e exportações em 2024, segundo análise da Informa D&B

As pequenas e médias empresas (PME) lideraram o crescimento no volume de negócios e nas exportações em 2024, com um aumento de 3,9% no volume de negócios agregado do tecido empresarial, concluiu hoje uma análise da Informa D&B.O volume de negócios agregado do tecido empresarial analisado - cerca de 332 mil empresas com atividade comercial - cresceu 3,9% em 2024 face a 2023, totalizando 493 mil milhões de euros.Além do aumento do volume de negócios, o emprego nas empresas cresceu 3,7%, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) aumentou 7,1%, representando 40% do Produto Interno Bruto (PIB), as exportações aumentaram 1,6% e os gastos com o pessoal também cresceram 10% em relação a 2023.Neste sentido, mais de metade das empresas (54%) viram o seu volume de negócios aumentar face a 2023, tendo as pequenas e médias empresas alcançado o maior crescimento, 6,4% e 7,5% respetivamente.Entre as pequenas, médias e grandes empresas, mais de 60% aumentaram a faturação face ao ano anterior, com todos os setores a registar aumentos no volume de negócios, à exceção da energia e ambiente.Os serviços de saúde, desporto e bem-estar (+19%), angariação, avaliação e mediação imobiliária (+17%), transportes aéreos (+15%), construção de edifícios (+14%) e serviços turísticos (+14%) são as atividades que mais aumentaram a faturação em 2024.Pelo contrário, atividades de têxtil e moda (-0,9%), indústria automóvel (-1,3%), grossistas de materiais (-1,3%) e energia elétrica (-25%) são os setores com maiores quedas no volume de negócios.O crescimento do volume de negócios em 2024 foi suportado pelo mercado interno, que aumentou quase o triplo das exportações (+1,6%), após um recuo de 1,7% no ano anterior.A informação disponibilizada salienta o contributo dos serviços e dos mercados extracomunitários que representam 28% e 33%, respetivamente, do total de exportações do ano passado.As pequenas e médias empresas aumentaram os seus negócios com o exterior em 3,6% e 5,5%, respetivamente.As indústrias continuam a ser o maior setor exportador, mas os maiores aumentos nas exportações foram registados nos serviços empresariais e nas tecnologias da informação e comunicação.No que diz respeito ao emprego, os maiores crescimentos foram registados nos setores da agricultura e outros recursos naturais (+9,5%), construção (+6,6%), serviços gerais (+5,4%) e retalho (+5,2%).Os setores onde maior percentagem de empresas aumentou o emprego foram a construção e o alojamento e restauração, 28% em ambos os casos.Os gastos com pessoal das empresas aumentaram 6,4% por cada empregado em 2024, com destaque para os serviços gerais (+10%), alojamento e restauração (+7,2%) e as atividades imobiliárias (+7,0%).Ainda assim, os setores com os maiores gastos com pessoal por empregado são as tecnologias da informação e comunicação, energias e ambiente e transportes.Desta forma, mais de metade das empresas têm um nível de resiliência financeira elevado ou médio-alto, embora a rentabilidade do tecido empresarial tenha reduzido 0,6 pontos percentuais em 2024, sobretudo devido ao aumento da estrutura de custos nas empresas de menor dimensão.Estas conclusões são da Informa D&B, especialista no conhecimento do tecido empresarial, que analisou as contas de cerca de 332 mil empresas com atividade comercial em 2024 e contas em 2023, concluindo que quase todos os indicadores de desempenho cresceram em comparação com 2023..Relatório revela que mais de metade das PME portuguesas sofreram ciberataques em 2025