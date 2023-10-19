Polaca Payten compra portuguesa Ifthenpay para crescer no sul da Europa

A polaca Payten, fornecedora internacional de soluções para a indústria de pagamentos, pertencente ao ASEE Group, anunciou esta quinta-feira que adquiriu a empresa portuguesa Ifthenpay, com o objetivo de acelerar o seu crescimento no sul da Europa. O valor da operação, contudo, não foi revelado.."Num mundo que é regido pela economia global, fazer parte da família Payten dará à Ifthenpay uma vantagem competitiva acrescida e a oportunidade de expandirmos as nossas soluções de pagamentos digitais para todo o mundo", refere o cofundador da fintech lusa, Nuno Breda, citado em comunicado..Fundada em 2004, em Santa Maria da Feira, também por Filipe Moura, a fintech tem-se dedicado ao desenvolvimento e comercialização de soluções de pagamento omnicanal, plataformas de comércio eletrónico e software de faturação..Em 2022, apresentou um volume de negócios de 4,9 mil milhões de euros, possibilitado pelas mais de 24 mil entidades aderentes nacionais e estrangeiras. Este ano tem continuado a rota de crescimento, tendo juntado à sua oferta terminais de pagamentos automáticos (TPA).."A integração da Ifthenpay no grupo Payten é o resultado de quase duas décadas de trabalho árduo, de crescimento contínuo do nosso negócio e do desenvolvimento de soluções de pagamentos que ajudam os nossos clientes a melhorarem os seus negócios", acrescenta Filipe Moura..Os fundadores dizem ainda ter encontrado na empresa polaca "o mesmo ADN e a mesma mentalidade" que os regem: "Ambos acreditamos fortemente em agregar valor aos negócios dos nossos clientes e em crescermos em conjunto com eles.".Já a Payten, oferece a mais de 45 mil comerciantes de 24 países soluções virtuais de POS, checkout rápido, pagamentos simplificados, tokenização de cartões, routing de pagamentos inteligentes, bem como serviços de pagamentos online e soluções de segurança..Piotr Jeleński, CEO da empresa, mostra-se confiante e afirma que a aquisição da Ifthenpay vai permitir à Payten aumentar a oferta junto dos comerciantes e clientes finais na União Europeia.