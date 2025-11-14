Pollen Street compra Hipoges para criar plataforma europeia líder de crédito e imobiliário

A Pollen Street Capital anunciou a aquisição da Hipoges e a integração da Finsolutia numa única plataforma de serviços suportada por tecnologia, criando um grupo com mais de dois mil colaboradores e cerca de 55 mil milhões em ativos sob gestão. A operação, divulgada esta sexta-feira, 14, visa reforçar a escala e as capacidades operacionais na Península Ibérica e no sul da Europa, com presença em Portugal, Espanha, Itália e Grécia.A Hipoges, fundada em 2008, aporta cerca de 50 mil milhões de euros em ativos sob gestão e uma equipa de mais de 1.800 profissionais. Já a Finsolutia, criada em 2007 por Nuno Silva, soma cerca de 360 colaboradores e uma oferta tecnológica para a cadeia de valor do crédito e do imobiliário. O grupo combinado terá equipas locais em quatro países e 11 cidades, oferecendo serviços integrados a investidores institucionais europeus.Sobre a operação, os fundadores da Hipoges, Hugo Velez e Claudio Panunzio, afirmam, citados em comunicado, que com a Pollen Street Capital e a Finsolutia "encontramos parceiros que partilham os nossos valores, a nossa paixão e a nossa visão de futuro". Lindsey McMurray, sócia-diretora da Pollen Street, refere que "os clientes beneficiarão de maior escala, análises mais aprofundadas e capacidades de serviço mais alargadas".Quanto a Nuno E.S. Silva, fundador e sócio-diretor da Finsolutia, sublinha que "ao combinar a experiência de mercado com tecnologia avançada, permitimos que as instituições financeiras e os proprietários de ativos ofereçam um serviço mais rápido e em maior conformidade regulamentar".O comunicado refere ainda que a conclusão do negócio depende das habituais autorizações regulatórias. .Finsolutia entra na corrida pela gestão de créditos tóxicos do BPN