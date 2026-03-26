Porsche, acionista maioritária da Volkswagen, investe 100 milhões na área da defesa

A Porsche SE, ‘holding’ que detém a maioria das participações do gigante automóvel Volkswagen, anunciou esta quinta-feira, 26, ter investido 100 milhões de euros num fundo de investimento dedicado à defesa, onde identifica um forte potencial de crescimento.

Com este investimento, realizado no início de 2026 no fundo de defesa da sociedade de investimento DTCP (Deutsche Telekom Capital Partners), a ‘holding’ afirmou em comunicado querer contribuir para “a soberania tecnológica da Europa”.

Segundo a Porsche SE, o investimento centra-se “em ‘start-ups’ tecnológicas europeias do setor da defesa, nomeadamente nas áreas de soluções de ‘software’, ciberdefesa, inteligência artificial e sistemas autónomos”.

A ‘holding’ afirmou identificar “um potencial de crescimento considerável no setor da defesa e da segurança”.

A Porsche SE já investiu em empresas como a Isar Aerospace, pioneira europeia nos lançamentos orbitais, e a Quantum Systems, fabricante alemã de drones.

Por seu lado, a Volkswagen estará em negociações com a empresa Rafael Advanced Defence Systems, responsável pela conceção do sistema israelita Cúpula de Ferro, para converter a produção automóvel da sua fábrica de Osnabruck (oeste) para a produção de sistemas de defesa antimíssil, segundo noticiou o Financial Times numa reportagem publicada na terça-feira.

Questionado pela agência noticiosa France-Presse (AFP) sobre o assunto, um porta-voz da Volkswagen indicou que o grupo “continua a analisar perspetivas viáveis para a unidade de Osnabruck após o fim da produção atual previsto para 2027”.

A fonte acrescentou, contudo, que “exclui categoricamente qualquer produção de armamento no futuro”.