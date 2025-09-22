Porsche tomba mais de 8% em bolsa e arrasta Volkswagen, após adiar lançamento de carros elétricos

A Porsche adiou as datas de lançamento de modelos de carros elétricos que está a produzir. Em simultâneo, cortou nas perspetivas de lucro, pelo que os investidores estão a recuar, assim como acontece no caso do Grupo Volkswagen, que é dono da marca de carros desportivos de luxo.Na sexta-feira, após o encerramento dos mercados, a Porsche anunciou um corte nas perspetivas de lucro, na ordem de 1,8 mil milhões de euros, em 2025. Em causa está o adiamento de automóveis 100% elétricos, em favor de outros, entre os quais estão carros com motores a combustão e híbridos.A indústria automóvel atravessa dificuldades profundas, à medida que os fabricantes chineses ganham força um pouco por todo o mundo, em particular no mercado europeu. Ao mesmo tempo, as tarifas aplicadas pela administração de Donald Trump ao setor também têm impacto acentuado. Tudo somado, geram-se inseguranças que atingem as bolsas. Tendo por base esta situação, tanto Porsche como Volkswagen estão a cair de forma expressiva em bolsa e marcam o dia nas praças europeias. Ambas negoceiam na bolsa alemã e estão cotadas no índice de referência, o DAX.As ações da Porsche Automobile Holding estão a desvalorizar 8,58%, até aos 32,135 euros, ao passo que na Volskwagen se regista uma subtração de 8,06%, para 89,44 euros.Indústria vê-se arrastada pelo sentimento negativoComo é hábito em situações como esta, as inseguranças referentes à Porsche e ao Grupo Volkswagen arrastam consigo as negociações referentes a outros players do mercado.É o caso da Stellantis, que tomba 3,37% e fica-se pelos 8,162 euros por título, ao passo que a Mercedes-Benz está a descapitalizar 2,90% para 49,985 euros. Em simultâneo, a BMW escorrega 2,61% e as ações não vão além dos 81,085 euros.