Porto lidera crescimento do alojamento local e regista cinco vezes mais aberturas que Lisboa

Em 2026, o Porto registou um aumento significativo nos novos registos de alojamento local, quase quintuplicando os números de Lisboa.

Dados do Turismo de Portugal citados pelo Jornal de Notícias revelam que o Porto inscreveu 583 novas unidades, enquanto Lisboa registou 124.

Mesmo após a limpeza da plataforma nacional, que eliminou unidades inativas, Portugal Continental viu 7.762 novos registos. No entanto, o número total de unidades ativas diminuiu para 111.857.

O setor exibiu um crescimento impressionante em receitas, com um aumento de 36% entre 2022 e 2025, alcançando 548 milhões de euros. Até agosto de 2026, o setor já gerou 383 milhões de euros.

A Associação Alojamento Local Porto e Norte vê potencial para expansão fora dos centros urbanos mais pressionados. A associação está a preparar um Livro Branco, previsto para o primeiro trimestre de 2027, com propostas para o futuro do setor, defendendo que as restrições atuais não são suficientes para resolver o problema da habitação.