Portugal a crescer na IA: "Grandes data centers" chegam já nas próximas semanas, anuncia Pinto Luz

O ministro das Infraestruturas e Habitação salienta que o mercado português de IA "está vivo" e sublinha a decisão de atribuir à Anacom a regulação do uso das tecnologias associadas.
Portugal vai receber centros de dados no futuro, os primeiros já nas próximas semanas. A garantia é de Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação.

A declaração foi feita na conferência da Anacom "Inteligência Artificial: Os Desafios da Inovação e da Regulação", que decorre durante esta sexta-feira, 19 de setembro, no Museu do Oriente, em Lisboa.

O próprio salientou que "não é por acaso que grandes data centers se querem deslocalizar para Portugal e alguns vão chegar nas próximas semanas", apontou ainda.

Numa altura em que a Anacom já regula os data centers, o membro do Governo sublinhou a decisão de atribuir àquele organismo a regulação da IA, anunciada durante a manhã pelo secretário de Estado para a Digitalização, no mesmo evento.

A tomada de posição surge numa numa altura em que "era essencial" informar a UE sobre o regulador do setor no mercado português. Ora, de acordo com Miguel Pinto Luz, a Anacom dispõe agora de uma "perspetiva holística", pelo que o trabalho das empresas se torna "mais simples".

O mesmo salienta que o mercado de IA está "mais efervescente, vivo, eclético e diverso". Num contexto em que aquela tecnologia está cada vez mais presente no quotidiano, "urge ser regulada". De acordo com o ministro, este processo deve acontecer "numa lógica de regras de mercado saudáveis e convivência saudável entre intervenientes", sublinha.

