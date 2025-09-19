Portugal a crescer na IA: "Grandes data centers" chegam já nas próximas semanas, anuncia Pinto Luz

Portugal vai receber centros de dados no futuro, os primeiros já nas próximas semanas. A garantia é de Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação.A declaração foi feita na conferência da Anacom "Inteligência Artificial: Os Desafios da Inovação e da Regulação", que decorre durante esta sexta-feira, 19 de setembro, no Museu do Oriente, em Lisboa.O próprio salientou que "não é por acaso que grandes data centers se querem deslocalizar para Portugal e alguns vão chegar nas próximas semanas", apontou ainda. Numa altura em que a Anacom já regula os data centers, o membro do Governo sublinhou a decisão de atribuir àquele organismo a regulação da IA, anunciada durante a manhã pelo secretário de Estado para a Digitalização, no mesmo evento.A tomada de posição surge numa numa altura em que "era essencial" informar a UE sobre o regulador do setor no mercado português. Ora, de acordo com Miguel Pinto Luz, a Anacom dispõe agora de uma "perspetiva holística", pelo que o trabalho das empresas se torna "mais simples".O mesmo salienta que o mercado de IA está "mais efervescente, vivo, eclético e diverso". Num contexto em que aquela tecnologia está cada vez mais presente no quotidiano, "urge ser regulada". De acordo com o ministro, este processo deve acontecer "numa lógica de regras de mercado saudáveis e convivência saudável entre intervenientes", sublinha..Anacom vai regular IA em Portugal, com o foco na legislação europeia."Overdose normativa". Anacom critica fragmentação da regulação europeia