Portugal afirma-se como motor de crescimento da JYSK com vendas a subir 40%

A JYSK, multinacional dinamarquesa, anunciou uma faturação de 84,8 milhões de euros em Portugal no ano fiscal 2025/2026, marcando um aumento de 40% em relação ao período anterior.

O número de clientes no país cresceu 31,5%, consolidando o país como um dos mercados de maior expansão para a empresa.

Durante o exercício, a JYSK inaugurou seis novas lojas em território português, elevando o total para cerca de 40 lojas.

Já a nível global, a empresa encerrou o exercício com um volume de negócios de sete mil milhões de euros, refletindo um crescimento de 12,9% e estabelecendo um novo recorde para o grupo.

Atualmente, a JYSK, que emprega 34 mil colaboradores, opera mais de 3.700 lojas e canais de venda online em 49 países, após a abertura de 168 novos espaços nos continentes europeu e africano no último ano fiscal.