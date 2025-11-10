Portugal Capital Markets Day quer promover o investimento nas empresas cotadas

A segunda edição do Portugal Capital Markets Day 2025 vai decorrer quarta e quinta-feira, em Lisboa, com o objetivo de “atrair e promover o investimento nas empresas portuguesas cotadas”, disse hoje a presidente da Euronext Lisbon, Isabel Ucha.O evento contará com a presença de 55 investidores internacionais, que durante dois dias irão desenvolver 263 interações com 13 empresas portuguesas cotadas na Euronext Lisbon.O número de participantes, oriundos dos principais centros financeiros europeus mas também de Singapura e Nova Iorque, é superior em 40% aos inscritos na primeira edição, realizada em 2024, o que para a presidente da Euronex Lisbon “revela o interesse dos investidores em olhar para as empresas portuguesas".Miguel Athayde Marques, presidente da direção da AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, que co-organiza o evento com a Euronext Lisbon, destacou a capacidade de Portugal em atrair investidores internacionais e a necessidade de promover o mercado de capitais para alavancar o crescimento das empresas e, também, da economia portuguesa.No primeiro dia do evento vai ser apresentado e discutido um estudo, coordenado por Filipe Santos, diretor da Católica Lisbon, sobre o papel da inovação e das infraestruturas enquanto vantagens competitivas de Portugal para atração do investimento internacional.A abertura da conferência contará com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e uma intervenção do presidente executivo (CEO) da Caixa Geral de Depósitos, Paulo de Macedo, sobre as perspetivas para a economia portuguesa.O presidente da CMVM, Luís Laginha de Sousa, o CEO dos CTT, João Bento, e o COO (responsável de operações) da REN, João Conceição, são também oradores convidados.Um painel sobre regulação contará com a presença de Paul Mihailovitch, responsável do banco de investimento J.P. Morgan.O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, será o convidado do jantar a realizar com os participantes. .Resultado líquido da Euronext Lisbon sobe 41% no primeiro semestre