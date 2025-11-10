DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugal Capital Markets Day quer promover o investimento nas empresas cotadas

O evento contará com a presença de 55 investidores internacionais, que durante dois dias irão desenvolver 263 interações com 13 empresas portuguesas cotadas na Euronext Lisbon.
Isabel Ucha, presidente executiva da Euronext Lisbon. Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens
A segunda edição do Portugal Capital Markets Day 2025 vai decorrer quarta e quinta-feira, em Lisboa, com o objetivo de “atrair e promover o investimento nas empresas portuguesas cotadas”, disse hoje a presidente da Euronext Lisbon, Isabel Ucha.

O evento contará com a presença de 55 investidores internacionais, que durante dois dias irão desenvolver 263 interações com 13 empresas portuguesas cotadas na Euronext Lisbon.

O número de participantes, oriundos dos principais centros financeiros europeus mas também de Singapura e Nova Iorque, é superior em 40% aos inscritos na primeira edição, realizada em 2024, o que para a presidente da Euronex Lisbon “revela o interesse dos investidores em olhar para as empresas portuguesas".

Miguel Athayde Marques, presidente da direção da AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, que co-organiza o evento com a Euronext Lisbon, destacou a capacidade de Portugal em atrair investidores internacionais e a necessidade de promover o mercado de capitais para alavancar o crescimento das empresas e, também, da economia portuguesa.

No primeiro dia do evento vai ser apresentado e discutido um estudo, coordenado por Filipe Santos, diretor da Católica Lisbon, sobre o papel da inovação e das infraestruturas enquanto vantagens competitivas de Portugal para atração do investimento internacional.

A abertura da conferência contará com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e uma intervenção do presidente executivo (CEO) da Caixa Geral de Depósitos, Paulo de Macedo, sobre as perspetivas para a economia portuguesa.

O presidente da CMVM, Luís Laginha de Sousa, o CEO dos CTT, João Bento, e o COO (responsável de operações) da REN, João Conceição, são também oradores convidados.

Um painel sobre regulação contará com a presença de Paul Mihailovitch, responsável do banco de investimento J.P. Morgan.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, será o convidado do jantar a realizar com os participantes.

