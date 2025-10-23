DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugal chega a acordo com a China para a exportação de peras

DGAV está assim a finalizar os procedimentos para a implementação do protocolo fitossanitário.
A pera rocha é um dos frutos portugueses mais exportados
O Ministério da Agricultura e do Mar concluiu a negociação com a China para o estabelecimento dos requisitos necessários para a exportação de peras para aquele mercado, foi anunciado.

“[…] Está concluído o processo de negociação entre o Ministério da Agricultura e do Mar e a Administração Geral das Alfândegas (GACC) da República Popular da China, com vista ao estabelecimento dos requisitos necessários à exportação de pera nacional para aquele mercado”, segundo uma nota da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Contudo, o registo de pomares e de centrais de embalamento na plataforma de Gestão para a Prevenção e Controlo Fitossanitário (GESFITO) só poderá ser considerado a partir da campanha de 2026.

A DGAV está assim a finalizar os procedimentos para a implementação do protocolo fitossanitário.

Pera rocha com metade da produção

