Portugal chega a acordo com a China para a exportação de peras

O Ministério da Agricultura e do Mar concluiu a negociação com a China para o estabelecimento dos requisitos necessários para a exportação de peras para aquele mercado, foi anunciado.“[…] Está concluído o processo de negociação entre o Ministério da Agricultura e do Mar e a Administração Geral das Alfândegas (GACC) da República Popular da China, com vista ao estabelecimento dos requisitos necessários à exportação de pera nacional para aquele mercado”, segundo uma nota da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).Contudo, o registo de pomares e de centrais de embalamento na plataforma de Gestão para a Prevenção e Controlo Fitossanitário (GESFITO) só poderá ser considerado a partir da campanha de 2026.A DGAV está assim a finalizar os procedimentos para a implementação do protocolo fitossanitário. .Pera rocha com metade da produção