Portugal está entre os três primeiros países a receber a nova 'stablecoin' da Revolut

Os clientes da Revolut em Portugal, Dinamarca e Polónia são os primeiros a ter acesso à nova stablecoin da empresa, a EURR.

Este lançamento, realizado de forma faseada, tem planos de expansão para outros mercados europeus ao longo deste ano.

Em comunicado oficial, a fintech revelou que a EURR é emitida pela Bridge, uma subsidiária da Stripe, e está integrada na aplicação da Revolut. Isso permitirá que os clientes elegíveis utilizem um ativo denominado em euros, podendo movimentá-lo entre euros e criptoativos.

Desenhada para manter um valor fixo de um euro, a EURR é garantida por reservas administradas pela Bridge Building, conforme os requisitos regulamentares do regulamento europeu.

A Revolut destacou que a nova stablecoin será suportada por múltiplas redes de blockchain e carteiras externas, marcando o início de uma estratégia mais ampla neste mercado.

A fintech tem a ambição de desenvolver stablecoins em outras moedas, utilizando diferentes vias regulatórias. O lançamento da EURR deverá avançar ainda este ano para o Espaço Económico Europeu (EEE), condicionado à adequação operacional e regulatória.

Desenhadas para mitigar a volatilidade, as stablecoins funcionam como moedas digitais indexadas ao valor de divisas tradicionais. Esta categoria de ativos junta a eficiência e a proteção das redes blockchain à previsibilidade do sistema financeiro convencional.