Portugal lidera mercado imobiliário de luxo na Europa com 4,7% de imóveis acima de dois milhões

Uma recente investigação da eXp Portugal, divulgada esta segunda-feira, 10 de novembro, revela que o país ocupa a primeira posição entre os principais mercados imobiliários de luxo na Europa. Atualmente, 4,7% das casas à venda em Portugal têm preços superiores a dois milhões de euros, superando países como Espanha (3,8%), Grécia (2,3%), Alemanha (1,6%), França (1,4%) e Itália (0,9%).A análise da eXp Portugal focou na proporção de casas de luxo disponíveis no mercado, evidenciando que a reputação de Portugal como um destino de luxo global continua a crescer, impulsionada pela procura internacional e pelo seu estilo de vida costeiro e cosmopolita.Lisboa destaca-se como a região com a maior concentração de imóveis de luxo, representando 40,8% do total de casas com valores acima de dois milhões de euros. O Algarve, particularmente a área de Faro, segue com 30,2%. Juntas, estas regiões somam mais de 70% dos imóveis de luxo no país.Outras áreas como Setúbal (9,4%) e Porto (7,1%) também mostram um desempenho robusto, atraindo tanto compradores internacionais que procuram segundas habitações quanto investidores locais em busca de valor a longo prazo. Em contraste, regiões mais rurais como Bragança, Guarda e Vila Real têm apenas 0,4% das propriedades de luxo, destacando a concentração desses imóveis em centros urbanos e costeiros.João Miguel Louro, diretor da eXp Portugal, refere que "o mercado imobiliário de luxo em Portugal continua a atrair a procura global, especialmente de compradores de alto património líquido no Reino Unido e nos EUA." Acrescenta que as recentes alterações fiscais no Reino Unido têm levado compradores ricos a procurar imóveis no exterior, enquanto investidores americanos procuram diversificação devido a incertezas políticas registadas no seu país.Louro destacou ainda que "o estilo de vida é o fator mais importante - Portugal oferece um clima excecional, segurança e qualidade de vida, tudo isto apoiado por um regime fiscal favorável para residentes internacionais".